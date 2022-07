Els tripulants de cabina de les aerolínies de baix cost Ryanair i Easyjet mantenen per aquesta setmana les diverses convocatòries de vaga anunciades, després que fracassessin les negociacions entre la companyia i els sindicats USO i SITCPLA.

Ryanair començarà avui la primera de les dotze noves jornades de vaga convocades aquest mes de juliol. Es tracta d’aturades de 24 hores previstes pels dies 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de juliol. La vaga tindrà afectacions en els deu aeroports de l’Estat espanyol on opera la companyia. Es tracta de Girona, Barcelona, Alacant, València, Madrid, Sevilla, Màlaga, Eivissa, Palma i Santiago de Compostel·la.

Els sindicats i tripulants de Ryanair reclamen a l’aerolínia «un canvi d’actitud» i que es reprengui la negociació d’un conveni col·lectiu que reculli unes condicions laborals dignes i sota la legislació espanyola per als seus treballadors, assenyalen des d’USO. Tant aquest sindicat com des de SITCPLA exigeixen al Govern espanyol que no permeti que Ryanair vulneri la legislació laboral i els drets constitucionals com el de vaga.

215 vols cancel·lats

Els sindicats ja van convocar sis jornades de vaga els dies 24, 25, 26 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol, amb una durada de 24 hores, també per a les deu bases de l’aerolínia arreu de l’Estat. Les sis primeres jornades de vaga van comportar la cancel·lació de 215 vols amb origen o destinació Espanya i més de 1.225 retards, malgrat que els serveis mínims establerts pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana eren del 100%.

A més, el 15 de juliol es reprendrà la vaga d’Easyjet a les bases de Barcelona, Màlaga i Palma, que s’allargarà fins al 17 de juliol, i també es prolongarà els dies 29, 30 i 31 de juliol.