L'aeroport Girona-Costa Brava ha tancat el juny amb 190.622 passatgers. És una xifra que gairebé multiplica per deu la de l'any passat, quan s'estava en plenes restriccions per la covid, i que se situa un 30% per sota del juny del 2019 (el darrer any prepandèmia). Al juny, des de la terminal de Vilobí d'Onyar (Selva) s'han operat 2.307 aterratges i enlairaments; la majoria, de vols internacionals. L'estadística d'Aena també recull com, en l'acumulat d'aquest 2022, l'aeroport ha superat el mig milió de passatgers entre gener i juny (en concret, n'ha rebut 507.003). I com, d'un any per l'altre, han crescut significativament les operacions. Perquè en comparació amb el primer semestre del 2021, s'han fet un 30% més d'aterratges i enlairaments.

L'arribada de l'estiu i les vacances es deixa notar a les estadístiques de l'aeroport Girona-Costa Brava, que mica en mica recupera passatgers. Aquesta temporada, que s'allargarà fins a finals d'octubre, hi ha tres aerolínies que operen de manera regular des de Vilobí d'Onyar: la irlandesa Ryanair (que ofereix una vintena de rutes), la britànica Jet2 (que opera vuit destins) i Transavia. Durant aquest juny, l'aeroport de Girona ha rebut 190.622 passatgers. En comparació amb el mateix mes del 2019, el darrer any prepandèmia, suposen el 69,6% dels viatgers que va rebre aleshores la terminal. La immensa majoria d'aquests passatgers, fins a 185.959, han agafat vols internacionals. I molts d'ells ho han fet amb seients de l'aerolínia de baix cost Ryanair (en concret, 144.661). Pel que fa a rutes, les que han tingut més passatgers han estat les de Londres/Stansted, Brussel·les/Charleroi, Pisa, Bristol i Karlsruhe-Baden Baden. Pel que fa a operacions, l'aeroport ha tancat el mes de juny amb 2.307 moviments d'aeronaus (cosa que suposa un increment del 7,3% en comparació amb el mateix mes del 2019). D'aquests, 1.370 han estat vols internacionals. Pel què fa a mercaderies, aquest juny des de Vilobí d'Onyar se n'han mogut 13,4 tones. Més de mig milió L'estadística d'Aena també permet veure quina ha estat l'evolució de l'aeroport de Girona durant la primera meitat d'aquest 2022. Entre gener i juny, la terminal de Vilobí d'Onyar ha superat el mig milió de passatgers (en total, n'hi han passat 507.003). En comparació amb el mateix període del 2019, la xifra està encara un 35,9% per sota dels que es van registrar aleshores. Pel que fa a destins, novament es repeteix la tònica del juny. Perquè la gran majoria (496.868) han agafat vols internacionals. Aena, però, també destaca que el mercat estatal s'està recuperant, perquè si bé la xifra de viatgers queda molt per sota -entre gener i juny, han estat 8.547- sí que això suposa haver multiplicat per tres la que es va registrar durant el mateix període del 2019. La resta de passatgers, fins arribar al total, han agafat vols particulars o xàrter. Un 30% més d'operacions Si bé els passatgers d'aquest 2022 encara estan per sota dels del 2019, allò que sí que s'ha recuperat -i amb escreix- són les operacions. Entre gener i juny, l'aeroport Girona-Costa Brava ha operat 9.594 aterratges i enlairaments. Si això es compara amb el primer semestre del 2019, són fins a un 30% dels vols que es van operar aleshores. De totes les operacions que s'han fet al llarg d'aquest any, 4.427 han estat vols internacionals. Per últim, entre gener i juny des de la terminal de Vilobí d'Onyar s'han mogut 65,21 tones de mercaderies.