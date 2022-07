L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha al·legat contra l'ordenança d'habitatges turístics de Besalú perquè l'Ajuntament "s'extralimita en les seves competències". L'entitat subratlla que el consistori "vulnera" normatives ja regulades per la Generalitat i que atribueix als propietaris i gestors d'HUT "obligacions que legalment no els pertoquen". Hi esmenta, per exemple, que se'ls vulgui obligar a comunicar l'inici de l'activitat a l'Ajuntament o a contractar una assegurança per cobrir els possibles danys que els turistes puguin fer a tercers. "Aquesta pòlissa no es pot demanar perquè no existeix", diu l'ATA, que posa el cas de Besalú com a exemple de normatives "arbitràries i incoherents".

Al document d'al·legacions, que ha redactat l'equip jurídic de l'ATA, s'hi recullen fins a dotze casos en què l'entitat considera que l'Ajuntament s'ha extralimitat. D'entrada, l'associació subratlla que es vulnera la normativa de la Generalitat quan es pretén obligar als gestors i propietaris d'HUT que comuniquin prèviament al consistori l'inici de l'activitat.

"L'únic tràmit que s'ha de fer davant el municipi seria comprovar que no hi hagi res que impedeixi poder donar d'alta l'activitat", afirma l'ATA, que també recorda que d'ençà del juliol de l'any passat aquest tràmit s'ha de fer de manera telemàtica a través de la Generalitat. A més, els apartaments gironins també creuen que l'Ajuntament de Besalú vulnera la normativa catalana a l'article de l'ordenança que fa referència al nombre de places dels HUT que poden ser ocupades i a l'aforament de l'habitatge d'ús turístic.

Per altra banda, l'ATA manté que el consistori també s'extralimita en les seves competències amb l'article que fa referència a la documentació que es podrà requerir per inspeccionar el compliment de la normativa. "I a més, molts dels requisits exigits no es poden complir perquè o bé el propietari o responsable de l'HUT no hi està obligat, o bé no es poden acreditar", critica l'entitat.

Una pòlissa que "no existeix"

En aquest punt, les al·legacions posen com a exemple la pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys que els usuaris dels HUT, amb la seva conducta, puguin causar a tercers mentre romanguin dins l'habitatge. "Aquesta pòlissa no es pot demanar perquè no existeix", afirma l'entitat, categòrica.

Un altre exemple d'aquesta incoherència, diu l'ATA, és la certificació del registre de la propietat que acrediti la titularitat de l'habitatge o bé l'acreditació que l'empresa gestora disposa de títol suficient del propietari per a dur-li el HUT. A més, els apartaments gironins subratllen que "no té sentit" que l'ordenança de Besalú els obligui a disposar d'un informe tècnic sobre la seguretat estructural de l'habitatge, perquè "la cèdula d'habitabilitat fa la mateixa funció".

"No són la policia"

Els apartaments gironins també denuncien que l'ordenança obligui a disposar d'un telèfon de contacte "per qüestions que pertoquen a l'àmbit de l'ordenança de civisme i convivència", i que el redactat del text també subratlli que els responsables dels HUT hauran de vetllar perquè els turistes no tinguin conductes incíviques ni provoquin molèsties als veïns.

Segons l'ATA, "els gestors i propietaris d'HUT no són agents de l'ordre". "Poden col·laborar amb la policia, però no assumir una responsabilitat que no els correspon", hi afegeix. A les al·legacions referides a aquest punt, l'associació assegura que s'està vulnerant el principi de seguretat jurídica de la Constitució i manté que el telèfon de contacte "hauria de servir per atendre i resoldre consultes i afers relatius a l'activitat de l'habitatge d'ús turístic", segons recull l'article 221-2 del Decret 75/2020 de Turisme de Catalunya, "i no per al control de l'espai públic com s'estipula a l'ordenança".

Per últim, també s'ha al·legat contra les imposicions de falta que estableix la normativa per no disposar de determinats documents com ara fulls de queixa i reclamacions (perquè que la Llei de Consum de Catalunya ja ho preveu). A més, es denuncia que es doni potestat a l'administració per regular la graduació de les sancions sense indicar els criteris ja que, segons l'ATA, hi ha el perill que es pugui fer de manera arbitrària.

"Una còpia d'altres"

Per a l'ATA, Besalú és un dels ajuntaments que "pretén ordenar una activitat ja regulada per la Generalitat fent una còpia del que diuen altres municipis sense comprovar si s'ajusta o no a la legislació vigent i partint d'un total desconeixement, i sense un estudi previ d'impacte que ho avali".

L'entitat, que ha presentat al·legacions contra les ordenances de diversos ajuntaments -les últimes, a Caldes de Malavella- denuncia "pressions" contra el sector que es tradueixen en "normatives que únicament busquen sancionar i no una regulació efectiva". Per això, l'ATA adverteix que examinarà "amb lupa" les noves ordenances que regulen un sector que a les comarques gironines representa 190.000 places d'allotjament turístic legalitzat.