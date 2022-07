La Policia Nacional ha detingut quatre homes durant un operatiu en un habitatge ocupat d'Olot que acumulava nombroses queixes veïnals. Els agents, de manera coordinada amb la Policia Local, van obrir una investigació per identificar els ocupes i veure si algun d'ells es trobava en situació irregular. Dels deu que vivien en aquest habitatge, a quatre d'ells -els arrestats- se'ls ha obert un expedient administratiu en aplicació de la Llei d'Estrangeria, que acabarà amb una ordre d'expulsió. A un dels detinguts també se li va aixecar una acta per tinença de drogues. A més, durant l'entrada a l'habitatge, la Policia Nacional també va localitzar un cinquè ocupa que ja tenia vigent una ordre d'expulsió.

Segons informa la Policia Nacional, l'operatiu el van dur a terme agents del Grup d'Estrangeria de Camprodon en coordinació amb la Policia Local. Els agents es van centrar en un habitatge ocupat de la ciutat que acumulava nombroses queixes veïnals.

Durant l'operatiu, els policies van identificar deu ocupes que residien de manera habitual en aquest habitatge. A cinc d'ells, se'ls va traslladar a comissaria per identificar-los. D'aquests, la Policia Nacional en va acabar detenint a quatre per infracció de la Llei d'Estrangeria. A tots aquests -que ja han quedat en llibertat- se'ls obrirà ara un expedient que acabarà amb l'expulsió del territori estatal.

Pel què fa al cinquè detingut, aquest home ja tenia vigent una ordre d'expulsió. La policia també el va deixar en llibertat en espera que es facin els tràmits per fer-lo fora del territori estatal.

Drogues i multa

Segons informa la Policia Nacional, a un dels quatre detinguts també se li va aixecar una acta perquè se li van trobar drogues al damunt. A més, els agents han denunciat tot els deu ocupes per infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana (per haver entrat a l'habitatge sense consentiment del propietari). Una denúncia que acabarà en una multa per a tots ells.