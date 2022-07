El nombre d’infeccions de covid-19 i la taxa d’ingressos hospitalaris –també en unitats de cures intensives– tornen a repuntar, i el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i l’Agència del Medicament Europea (EMA) recomanen la injecció generalitzada de la segona dosi de reforç de la vacuna d’ARN missatger a totes les persones més grans de 60 anys i a les poblacions mèdicament vulnerables, a causa del risc més elevat de contraure una malaltia greu.

«No hi ha temps a perdre», va dir la comissària de Sanitat, Stella Kyriakides. «Faig una crida a tots els estats membre que despleguin de manera immediata el segon reforç per a tots els més grans de 60 anys i els grups vulnerables, i animo a totes les persones del col·lectiu que es vacunin», va recomanar.

L’última paraula, dels països

Tot i que la recomanació és preliminar i són els països de la UE els que tenen l’última paraula pel que fa a la seva política de vacunació nacional, tant l’ECDC com l’EMA consideren que els Vint-i-set haurien de considerar un segon reforç primerenc no només als més grans de 80 anys –com van recomanar l’abril passat–, sinó també als adults d’entre 60 i 79 anys i les persones mèdicament vulnerables, independentment de la seva edat, per prevenir malalties greus i salvaguardar la capacitat del sistema sanitari.

«Actualment, estem veient un augment en les taxes de notificació de casos i una tendència a l’alça en hospitals i unitats de cures intensives a molts països derivat principalment del subllinatge BA.5 de l’òmicron», va explicar la directora de l’ECDC, Andrea Ammon.

Una tendència augura l’inici d’una nova onada a la UE. Per això, «els països haurien de considerar un ràpid desplegament de segones dosis de reforç amb les vacunes actualment disponibles. Aquestes podrien administrar-se almenys quatre mesos després de l’anterior, centrant-se en les persones que van rebre un reforç previ fa més de sis mesos», sostenen en un comunicat conjunt en el qual incideixen que és particularment important als països on han començat a expandir-se amb força les noves variants.

Segons el seu diagnòstic, les persones més grans de 60 anys i les poblacions mèdicament vulnerables continuen tenint el risc més elevat de patir una malaltia greu, i els models matemàtics suggereixen clars beneficis d’un segon reforç primerenc per protegir aquest col·lectiu. «Som conscients que requereix un esforç significatiu de les autoritats sanitàries públiques i la societat, però ara, a l’inici de la nova onada, és el moment de fer l’esforç extra», va insistir Ammon.

En canvi, els experts de l’ECDC i l’EMA apunten que administrar de manera primerenca una segona dosis de reforç de les vacunes ja disponibles als treballadors sanitaris i les persones que treballen a centres de cures de llarga durada només oferiria «beneficis limitats», atesa l’escassa i ràpida decreixent protecció contra la infecció i la transmissió», i recomanen punxar-la per a la seva pròpia protecció només «si pertanyen a algun grup prioritari en funció de l’edat o la vulnerabilitat mèdica». De moment, tampoc hi ha proves epidemiològiques clares que secundin l’administració d’una segona dosi de reforç a la població general menor de 60 anys, llevat que tinguin vulnerabilitats mèdiques.

Segons la UE, les vacunes autoritzades fins ara contra la malaltia continuen sent «molt eficaces» en la prevenció de l’hospitalització per covid-19, la malaltia greu i la mort, fins i tot en el context de les variants emergents i la disminució de la protecció de la immunitat natural i induïda per la vacuna. I tot i que l’EMA treballa en la possible aprovació de vacunes adaptades per al mes setembre tenint en compte la situació epidemiològica actual i les previsions, «és important utilitzar les vacunes actualment disponibles i no esperar les vacunes adaptades», remarquen en un comunicat en què recorden que en previsió de la pròxima onada aquest hivern, els països haurien de planificar el desplegament a principis de tardor de més dosis de reforç per als grups de població amb risc de malaltia greu, combinant-ho amb la vacuna contra la grip.

Vacunes adaptades

Tant ECDC com l’EMA també recomanen que si les vacunes adaptades mostren una neutralització més elevada davant les variants preocupants de l’òmicron, cosa que indica una possible protecció més elevada contra la infecció i la transmissió, també s’hauria de considerar la vacunació dels treballadors sanitaris i de les persones que treballen en centres d’atenció de llarga durada per al desplegament de tardor/hivern, a fi de proporcionar una protecció directa i indirecta.