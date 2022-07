L’ocupació laboral al Gironès creix un 7,1% des de l’inici de la covid

El Gironès és la tercera comarca de Catalunya on més ha pujat l’ocupació des de febrer de 2020 fins al maig de 2022. Ho ha fet un 7,1% segons l’índex de competitivitat comarcal que recull cada any la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP). Per davant, s’hi troben l’Alta Ribagorça (+12,1%) i el Baix Ebre (+8,6%). Totes les altres comarques gironines també pugen. La Garrotxa (+4,9%), el Baix Empordà (+4,6%), el Pla de l’Estany (+4,5%), la Cerdanya (+4,2%) i el Ripollès (+3,5%), ho fan per sobre de la mitjana de Catalunya, que és del 3%. Mentrestant, l’Alt Empordà (+2,2) i la Selva (+0,2) estan per sota d’aquesta mitjana.

La recuperació del 7,1% del Gironès també destaca perquè la baixada de l’ocupació en aquesta comarca entre febrer i juliol de 2020 havia estat del 4,8%. Durant aquest període, la Selva havia liderat el rànquing del descens d’ocupació (-13,5%). El Baix Empordà (-9,3%) i l’Alt Empordà (-8,6%) també van estar en la cinquena i sisena posició, respectivament, d’aquesta classificació. Per altra banda, l’entrada dels fons Next Generetion han fet canviar el patró d’aquesta pujada. Actualment, són els llocs de treball lligats la transició ecològica els que creixen més. També ho fan els relacionats amb la innovació i la transformació digital i els de l’administració pública. Abans de l’arribada de la Covid-19, eren les feines vinculades a la millora competitiva, a la innovació i a la digitalització les que tenien més presència. Així com el turisme, l’activat immobiliària, la construcció i els llocs de treball relacionats amb l’estat de benestar. En canvi, segons aquest informe, l’ocupació ha disminuït en activitats de llars, en la indústria extractiva, les activitats financeres i en l’hostaleria. Això ha fet que les comarques lligades a un caràcter més urbà es beneficiessin d’aquest canvi, i queda palès amb la pujada del Gironès. Descens de la competitivitat En canvi, cap de les comarques gironines ha vist com la seva competitivitat pujava en el balanç d’aquest any. L’única que no baia és la Cerdanya, que es queda amb els mateixos punts que tenia el 2021 (34,3), tot i que puja des de la posició 26 a la 17 del rànquing. El Gironès és el territori de la província que està més ben situat en aquesta classificació i aquest any ha escalat de la quarta a la tercera posició, però ha vist com l’índex baixava de 51,5 a 47,5. La ciutat de Girona té la segona millor dada d’atur registrat dels últims 14 anys L’informe de la FEGP destaca que el Gironès ocupa aquesta tercera posició del rànquing -per darrere el Barcelonès i el Vallès Occidental- perquè té molts factors que la fan ser forta en competitivitat. Destaca, especialment, en la sostenibilitat social i mediambiental, i també en disponibilitat de pols de desenvolupament i infraestructures. En canvi, flaqueja més en el volum de mercat i l’activitat i la disponibilitat de sòl i espai per a l’activitat econòmica. Segons l’estudi, la Cerdanya, la comarca gironina que més posicions ha pujat en aquest rànquing, flaqueja en set dels 10 factors principals, però està en el segon lloc en volum de mercat i d’activitat i en esperit emprenedor i dinamisme empresarial.