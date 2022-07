Els projectes socioeducatius de Càritas Diocesana de Girona acompanyaran aquest estiu un total de 507 nens i joves de la diòcesi de Girona. L'objectiu és que els menors atesos per l'entitat puguin gaudir d’activitats de lleure i mantinguin una dinàmica de continuïtat amb l’acompanyament que reben durant el curs. En aquest sentit, els projectes adapten la seva programació habitual, centrada en l'acompanyament escolar, per a oferir espais més distesos i evitar així que l'aturada escolar durant les vacances d’estiu faci créixer encara més la desigualtat entre l'alumnat.

Les activitats es realitzen en complicitat amb els ajuntaments, centres educatius i diversos equipaments municipals per a promoure una oferta coordinada amb tots els agents educatius. Un exemple és el casal Activa’t a l’Estiu, organitzat per Càritas Diocesana de Girona al sector Est de la ciutat, que combina lleure i activitats comunitàries en benefici del territori. Amb tot, l’objectiu principal és fomentar l'aprenentatge en valors i la cohesió entre els joves que hi participen, però alhora els convida a reflexionar sobre el barri on viuen i a implicar-se en la seva millora. En l’edició d’enguany, l’activitat se centra en dibuixar camins segurs que uneixin dos centres educatius del barri amb l’objectiu de prevenir l’absentisme escolar i vetllar perquè els alumnes puguin accedir-hi amb totes les garanties de seguretat.

El 60% de les llars ateses per l’entitat a la diòcesi de Girona es troba en situació d’emergència habitacional i, en moltes ocasions, els nens i joves que hi viuen no tenen recursos suficients o un espai adequat per a poder seguir els estudis en igualtat de condicions. Durant l’estiu, aquesta situació s’agreuja, perquè la manca de recursos els aboca a un llarg període sense seguiment ni opcions de mantenir la xarxa relacional, així com tampoc activitats complementàries que enriqueixen l’aprenentatge i millorin les oportunitats de trencar el cercle de la pobresa. A més, l’atenció a famílies monoparentals ha augmentat un 7,7%, fet que dificulta encara més la conciliació i l’atenció dels menors a càrrec.

Més voluntaris

L‘entitat alerta que l’atenció a infants, joves i famílies exigeix «molts recursos», des de persones voluntàries a finançament. Per això, ha fet una crida a sumar voluntaris i a realitzar donatius per a mantenir els projectes socioeducatius en funcionament i lluitar així contra la desigualtat.