La Creu Roja ha intensificat les accions damunt els col·lectius vulnerables per ajudar-los a prevenir els efectes de l'onada de calor. Entre les que fan els voluntaris, hi ha trucades i visites a domicili a la gent gran per donar-los consells i interessar-se per si els cal res.

Només a comarques gironines, la Creu Roja en farà més de 800. Quan hi parlen per telèfon o bé s'acosten a casa seva, els insisteixen que evitin sortir al carrer durant les hores de més insolació, ventilin bé la llar o portin roba fresca. Onada de calor: Consells per passar-la de la millor manera En paral·lel des de la Creu Roja també es fan altres accions davant l'episodi d'elevades temperatures, com atendre els sensellar, els qui pateixen dificultats d'accés a l'habitatge o fins i tot repartir ampolles d'aigua al carrer. No sortir durant les hores de més insolació, ventilar l'habitatge al matí o al vespre, tancar persianes per evitar que entri el sol, no portar roba ajustada i, sobretot, beure molta aigua i hidratar-se sovint. Són alguns dels consells que la Creu Roja dona per telèfon a la gent gran durant aquests dies. L'onada de calor que ja ha entrat de ple a Catalunya, i que s'allargarà fins a la setmana vinent, fa que l'entitat hagi activat el seu pla d'atenció a col·lectius vulnerables. "L'objectiu d'aquesta campanya d'informació i sensibilització és, sobretot, prevenir l'impacte que la calor pugui tenir damunt aquestes persones", explica la tècnica social de l'entitat a Palafrugell, Maria Àngels Caner. Es fan trucades de seguiment, sobretot, a les persones grans i a les que estan dins els programes de teleassistència, salut i exclusió residencial. "Són consells molt senzills, tant del què han de fer a casa com en el moment en què surten a l'exterior", explica Caner. Per exemple, se'ls explica que es posin crema solar mitja hora abans de baixar al carrer -en cas que surtin durant les hores de sol- o que es cobreixin el cap amb una gorra o un barret. A les comarques gironines, l'entitat farà més de 1.200 trucades als diferents col·lectius. I d'aquestes, 825 seran a persones grans. A més, en el cas d'aquelles que viuen soles, també se'ls fan visites i acompanyaments a domicili. En aquests casos, concreta Caner, els voluntaris aprofiten per fer-los encàrrecs (com anar al supermercat o a la farmàcia) i si cal, també portar-los al metge en cotxe. "Encara que tinguin familiars i xarxa de suport, quan estan treballant aquesta gent es passa moltes hores sola i necessiten un suport", concreta la tècnica social de la Creu Roja. Per això, la visita també permet als voluntaris de l'entitat saber l'estat de salut dels avis i àvies a qui atenen i poder avisar en cas que detectin algun signe d'alerta. "Sortir seria una bestiesa" Aquest dimecres, la tècnica social i una voluntària han anat a veure una de les usuàries del servei de teleassistència, la Maria Astrabau. Té 87 anys i viu sola en un pis. Quan arriben, li donen conversa, s'interessen pel què fa durant el dia a dia i aprofiten per recordar-li els diferents consells per prevenir l'onada de calor. Astrabau té clar que no sortirà al carrer durant el pic del sol. "Fer-ho seria una bestiesa", explica. Passa les hores mirant la televisió, llegint o pintant mandales que li han portat les voluntàries. A més, també té els seus mètodes per fer-se passar la calor. "Agafo un gibrell, hi aboco aigua freda amb sal i poso els peus en remull; i això treu la calor que ni t'ho imagines", explica. I en paral·lel, també té en compte els consells que li dona la Creu Roja. "Ventilo a primera hora del matí, bec molt, menjo fruita i si surto al carrer perquè no tinc més remei, em poso a l'ombra", continua explicant Astrabau. Sensellar i repartir aigua Arreu de la demarcació, durant aquests dies la Creu Roja també porta a terme altres actuacions davant l'episodi d'altes temperatures. Diversos voluntaris visiten els sensesostre, els donen aigua, sucs i crema solar, i els expliquen què han de fer per resguardar-se de la calor. I en alguns llocs, com a Ripoll, els voluntaris de la Creu Roja també reparteixen aigua a la ciutadania pels carrers del municipi.