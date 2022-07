Francisca Funes (53 anys) és hondurenya i viu a Girona des de fa gairebé dues dècades. Tot i que té pocs coneixements en l’àmbit digital i reconeix que s’hi sent «insegura», celebra que Facebook ha estat el seu gran aliat. Tant, que fins i tot ha aconseguit trobar feina tenint cura de persones grans a través de la xarxa social ideada per Mark Zuckerberg. Abans ho havia provat amb altres plataformes, però el repte era encara més gran. «Em demanaven que em descarregués una aplicació i que em registrés, però com que no tinc ordinador, necessitava que me’l deixés la meva veïna», recorda. Però ara tot ha estat més fàcil. «Ho he pogut fer tot amb el mòbil, des de l’entrevista de feina per videotrucada a la signatura del contracte», explica.

Tot i això, quan ha de fer gestions per via telemàtica lamenta que se sent «incapaç». «Quan em demanen que faci un tràmit per internet em venen tots els mals», confessa. «Em sento bloquejada, per a fer qualsevol cosa t’has de registrar i jo no sé ni per on començar», explica. De fet, recorda, el seu gestor bancari li va dir que ja podia «llençar la llibreta» perquè «no servia de res», i li va demanar que es descarregués l’aplicació de l’entitat per a operar des d’allà. «Em vaig sentir molt indefensa, tothom sobreentén que sabem com funciona quan en realitat ningú ens ha explicat res ni té la paciència per a ensenyar-nos-ho», sosté. «Però ningú ens té en compte», lamenta. L’experiència li va saber tan greu, que fins i tot va decidir canviar de gestor.

Tot i això, en vol aprendre. «M’agradaria formar-me, encara que sigui a un nivell bàsic, però vull poder entendre com funciona internet i com puc fer gestions quotidianes sense haver de demanar constantment ajuda als meus fills», afirma. A més, confessa que quan pugui, li agradaria comprar-se un ordinador. «Fa més de deu anys que no tinc un ordinador, ja ni me’n recordo, però quan la meva situació econòmica millori una mica m’agradaria poder-ne tenir un».

La seva comunitat local retransmet en directe a través de Facebook misses, bateigs, casaments i funerals

Tot i la cara fosca de la tecnologia, a Francisca Funes li permet estar en contacte amb la seva família i conservar les seves tradicions. De fet, cada diumenge a les cinc de la tarda (les nou del matí hora d’allà) es connecta, via Facebook, a la missa que retransmeten des de la seva comunitat local d’Hondures. «Veig a la meva mare asseguda a l’església, a la meva família i als meus veïns de tota la vida», celebra. De fet, ofereixen en directe des de bateigs a funerals, passant per aniversaris, casaments i primeres comunions. «És molt dur veure en directe l’enterrament de familiars propers, però realment sents que ets allà», confessa. De fet, s’hi connecten molts dels veïns que han hagut d’emigrar, que saluden, a través de comentaris que es van llegint en veu alta a temps real, des dels Estats Units, Canadà o Europa. De fet, celebra, fins i tot poden felicitar als nuvis i, també en directe, ells els agraeixen la seva assistència (virtual).

De fet, l’emoció és tanta, que ha après a connectar el telèfon mòbil al televisor per a viure els esdeveniments de més a prop. «Fa tants anys que soc aquí que fins i tot hi havia gent que no era capaç de reconèixer», afirma. Però sobretot, el que més la commou és poder veure «cada setmana» a la seva família. «És una alegria infinita, si no fos per la tecnologia els sentiria molt lluny».