Creu Roja fa 825 trucades a gent gran per advertir de la calor

Les elevades temperatures poden suposar un gran perill per la vida i el benestar de les persones, sobretot dels col·lectius més vulnerables. Per això, la Creu Roja ha llençat una campanya anomenada #CombatLaCalor que busca sensibilitzar i prevenir els efectes de les altes temperatures.

La idea és donar consells bàsics i important a tenir en compte durant les onades de calor. Voluntaris i voluntàries donen diferents consells a diferents col·lectius, el principal és el de la gent gran però també hi ha altres persones que es poden veure afectades com els infants, les persones amb afeccions cròniques de salut i les persones que treballen a l’aire lliure.

A nivell gironí, els consells per combatre una onada de calor arriben a la població a través de diferents assemblees locals que la institució té en el territori, a través de trucades de seguiment, o visites a casa de les persones més vulnerables per comprovar el seu estat de salut. Només a les comarques gironines l’entitat farà més de 1.200 trucades, d’aquestes, 825 serà a gent gran. En el cas de les persones que viuen soles també se’ls fan visites en el propi domicili i es fa un seguiment.

La Creu Roja adverteix que les onades de calor no tenen el mateix impacte visual que altres desastres com poden ser les inundacions o els ciclons, però que poden arribar a ser més mortals. Per això comparteixen, a través de campanyes com la de #CombatLaCalor, les xarxes socials o la seva pàgina web consells perquè tothom pugui mantenir-se hidratat i protegir-se de les onades de calor.

A la província de Girona, durant aquests dies, la Creu Roja també farà altres actuacions. Per exemple, alguns voluntaris visiten els sensesostre i els hi donen aigua, sucs i crema solar, també els hi expliquen el necessari per protegir-se de la calor. En alguns llocs com a Ripoll els voluntaris també reparteixen aigua als vianants pels carrers del municipi.

Consells per prevenir la calor

L’alimentació i la hidratació són un element molt important, s’ha de beure aigua regularment i evitar begudes ensucrades, alcohòliques o amb cafeïna. La roba i els complements són uns altres elements bàsics a tenir en compte, ja que és essencial utilitzar roba que transpiri, gorres, calçat còmode i fres i ulleres de sol adequades. Les activitats a l’exterior s’haurien de realitzar durant les primeres o últimes hores del dia i, sobretot, evitar realitzar esport o activitats extenuants en els moments de més calor. A l’interior de casa és recomanable abaixar les persianes, ventilar i estar a les estances més fresques de la casa. Tanmateix, s’ha d’estar atent als signes de cop de calor que inclouen vòmits, confusió, desorientació, pell seca i calenta i pèrdua del coneixement.