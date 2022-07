L'advocat de diverses víctimes dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils, Jaume Alonso-Cuevillas, ha admès aquest dijous que la sentència de la sala penal de l'Audiència Nacional que rebaixa deu anys la pena de presó als dos principals acusats és una "crònica d'una decepció anunciada". La decepció ve no tant per la pena, el compliment de la qual queda igual que abans, com pel fet que no s'hagi condemnat també per les víctimes de Cambrils i Barcelona, sinó només per les de la casa d'Alcanar, i que no s'hagi permès investigar més a fons la possible responsabilitat dels serveis secrets espanyols respecte l'imam de Ripoll. Segons ell, s'ha aplicat el "dret penal de l'amic" i s'ha vulnerat el dret de les víctimes a saber la veritat.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Cuevillas ha lamentat que l'Audiència Nacional, tant en la primera sentència com en aquesta segona, hagi "passat per sobre" ni s'hagi volgut investigar la possible responsabilitat de l'estat. A més, ha recordat que el Congrés de Diputats es va negar a crear una comissió d'investigació. També ha tornat a qüestionar que hi hagi prou indicis com per assegurar que l'imam va morir en l'explosió d'Alcanar. L'advocat ha anunciat que presentaran recurs davant del Tribunal Suprem i davant del Tribunal Constitucional, però s'ha mostrat poc confiat en l'èxit i ha apel·lat a la jurisdicció europea.