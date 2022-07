Els municipis gironins combaten l'onada de calor fent gratuïta la piscina municipal durant les hores de més insolació, habilitant o estenent els refugis climàtics perquè la gent tingui llocs climatitzats o, fins i tot, reubicant espectacles per fer-los sota l'ombra. A la demarcació, a més de Riudellots de la Selva, Llagostera és un altre consistori que ha acordat fer gratuïta la piscina (en aquest cas, entre la una i les tres de la tarda). A Palafrugell, el consistori ha afegit dos espais municipals més al de la biblioteca, que fins ara era l'únic refugi climàtic del municipi. I a la mateixa comarca, a la Bisbal d'Empordà, s'han mogut alguns espectacles de la Fira del Circ al Carrer per fer-los sota ombra.

Des d'aquest dimecres, i mentre duri l'onada de calor, Riudellots de la Selva ha fet gratuïta la piscina municipal entre les dotze del migdia i les tres de la tarda. Aquells qui estiguin empadronats al municipi poden anar a banyar-s'hi sense pagar. Si l'aforament ho permet, podran estar-s'hi durant tota aquesta franja. I sinó, es faran torns i se'ls limitarà el bany a una hora.

Seguint-ne l'exemple, l'Ajuntament de Llagostera també ha acordat fer gratuïtes les piscines de la zona esportiva i de la Canyera durant les hores de més insolació. En aquest cas, entre la una i les tres de la tarda. "Aquesta mesura és oberta a tothom, però està especialment pensada per a aquelles persones més vulnerables, com nadons, gent gran o dones embarassades", concreta el consistori en un comunicat. L'accés, concreta, es condicionarà a l'aforament permès.

D'altra banda, per als qui no disposen de ventilador o aire condicionat, Llagostera ha habilitat dos refugis climàtics. Són a la biblioteca i a la llar de pensionistes.

D'un a tres

Al Baix Empordà, l'episodi de temperatures elevades ha portat Palafrugell a ampliar els seus refugis climàtics. Fins ara, l'únic espai habilitat era l'edifici de la biblioteca municipal (perquè oferia confort tèrmic i aigua a la ciutadania). Ara, a aquest s'hi incorporen també el Centre Municipal d'Educació i el local de Consell de la Gent Gran. El primer obrirà als matins, i el segon a les tardes.

"Amb aquestes dues incorporacions s'arriba a més barris i, d'aquesta manera, la majoria de la gent que viu al centre de Palafrugell té un refugi climàtic a uns cinc minuts a peu aproximadament", diu l'Ajuntament, que recorda que la iniciativa està destinada sobretot "als col·lectius vulnerables".

En paral·lel, el consistori també treballa per estendre els parcs i espais públics a l'aire lliure que tenen bancs amb zones d'ombra. Actualment, al poble n'hi ha una dotzena. Per últim, Palafrugell també fa una crida perquè aquells qui vagin a la platja evitin exposar-se al sol durant les hores de més calor.

Espectacles a l'ombra

I a la Bisbal d'Empordà, l'organització de la XXVII Fira del Circ al Carrer ha reubicat alguns dels escenaris perquè hi hagi més zones d'ombra i l'espectacle sigui més confortable (tant per al públic com per als artistes). A més, abans de cada funció es remullaran els espais. L'organització també subratlla que, a l'hora de fixar horaris, bona part de la programació es farà a les hores menys caloroses.