Medicina és la carrera amb la nota més alta a la UdG i Infermeria la més sol·licitada

Després de la pandèmia, l’anhel d’estudiar Medicina continua marcant les notes de tall d’accés a la universitat. Amb l’excepció del doble grau en Física i Matemàtiques, que té molt poques places tant a la UAB com a la UB, els graus en Medicina ocupen els primers llocs de la llista de les notes més altes d’aquest 2022. Una tendència de la qual no s’escapa la Universitat de Girona on, un any més, Medicina torna a ser la carrera nota més alta amb un 12,848. Més de quatre mil estudiants, concretament 4.135 havien escollit la UdG en primera opció, i d’aquests 2.308 ja tenen la plaça confirmada. Una assignació en primera preferència que és un 13% més que l’any passat i que, comptant totes les opcions, de la primera a la vuitena, ja són 3.848 places assignades per començar primer curs en alguns dels graus que s’imparteixen a la UdG (un 6% més que fa un any). Si Medicina, amb el seu 12,848 és la nota de tall més alta, la carrera més sol·licitada a la UdG ha estat Infermeria. Seguida de Fisioteràpia, a l’Euses de Salt, i dels mateixos estudis de Medicina.

Amb molt poques places disponibles, vint a cada facultats, els dobles graus de Física i Matemàtiques a la UAB i a la UB tenen les notes de tall més altes amb un 13,536 i un 13,453, respectivament. Matemàtiques, a la UPC, amb un 13,240, és la tercera i després ja venen tots els graus de Medicina en les diferents universitats catalanes començant pel que es fa al Campus Clínic de la UB (13,240). En el cas concret de la Universitat de Girona, la nota de tall més alta torna a ser Medicina amb un 12,848 mentre que en carreres com el doble grau en Biotecnologia i Biologia (11,410), Enginyeria Biomèdica (11,067) i Biotecnologia (11,042) també superen l’onze. A molt poc d’arribar-hi hi ha Infermeria (10.980). Just per sota queden dos dels dobles graus amb Administració i Direcció d’Empreses: 10,830 combinat amb Dret i 10,782 amb Economia (el tercer, ADE amb Enginyeria en Tecnologies Industrials té un nota de tall de 10.280). Per sobre del deu, a la UdG també hi ha carreres com Biologia (10,476), Biologia amb Ciències Ambientals (10,350), Criminologia i Dret (10,066) i Psicologia (10,028). En total, a la UdG hi ha deu carreres en les quals es necesita una nota superior a 10 per entrar per les onze que hi havia l’any passat. A diferència de la nota de tall, el rànquing del grau més sol·licitat a la Universitat de Girona és el d’Infermeria amb 372 peticions. Es dona el cas que, precisament, aquesta setmana s’havia presentat l’augment de places en aquest grau que passa de les 130 a les 190 (encara molt per sota de la demanda). Darrere d’Infermeria hi ha Fisioteràpia a l’EUSES de Salt (335), Medicina (306), Psicologia (181), Dret (170), Administració i Direcció d’empreses (152), Enginyeria Informàtica (135), Educació Primària (131), Publicitat i Relacions Públiques (121) i Comptabilitat i Finances (114). No s’han col·locat entre les deu carreres més demandades a la UdG, però des de la universitat gironina també es destaca els increments en graus com Història (de 38 a 50), Enginyeria Mecànica (de 53 a 69) i Màrqueting a l’Escola Adscrita Mediterrani (de 37 a 81).