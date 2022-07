El Patronat premia els millors treballs de final de grau de l’Escola Politècnica

Des de fa gairebé tres dècades, els Premis Patronat reconeixen el millor treball de final de grau en cadascun dels estudis que s’imparteixen a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Aquest dimecres, en un acte que va reunir més de 150 persones a l’Auditori de Girona, es van donar a conèixer tant els guanyadors de la vint-i-setena edició dels Premis Patronats, que reben cadascú 600 euros, com a dos nous beneficiats de la beca Josep Maria Ginés i Pous que està dotada amb 14.000 per ampliar estudis amb màsters a l’estranger. «Cal aprofitar l’impuls que ens donen vint-i-set anys d’èxit d’aquests premis, per fer-los encara més rellevants en la generació de vocacions tecnològiques i en la transferència de coneixement a la comunitat empresarial de la zona», va explicar Judith Viader, presidenta del Patronat, en el seu discurs en un acte que també va comptar amb la presència del rector de la UdG, Quim Salvi, i d’altres representants de la universitat, de la Cambra de Comerç i del mateix Patronat de l’Escola Politècnica.

«Volem donar més visibilitat al talent, a l’Escola Politècnica i a l’esperit innovador del territori», va insistir Viader sobre uns premis que, en les darreres edicions també dona un altre premi únic, dotat també amb 600 euros, al projecte «amb un major grau d’aplicabilitat». En el transcurs de l’acte a l’auditori, la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia Núria Salan va impartir una conferència titulada «Canviem-ho tot, que el món s’acaba!». També es van celebrar dues taules rodones amb, en la primera, dos representants dels guanyadors dels Premis Patronats, Irene Barnosell i Marc Crous; i, en la segona, dos receptors de la beca Josep Maria Ginès i Pous: Laura Galera (aquest any) i Albert Guixeras (2020). Guanyadors Premis Patronat Elsa Xifre (Innovació i Seguretat Alimentària), Àngel Puigfel (Arquitectura), Marc Crous (Enginyeria Mecànica), Marc Duran (Enginayeria Mecànica), Carla Santiago (Enginyeria en Tecnologies Industrials i Administració i Direcció d’Empreses), Ouijdan Hajjaj (Enginyeria Agroalimentària), Paula Jorquera (Enginyeria en Tecnologies Industrials), Uma-Maria Lal Trehan (Màster en Imatge Mèdica i Aplicacions), Irene Barnosel (Enginyeria Química) i Kevin Román (Arquitectura i Tecnologia de Computadors). Beca Josep Maria Ginés i Pous Solange Micaela Rivas per fer el «Master’s Degree in Ingengeria Informatica» a la universitatitaliana de Cassino i del Lazio Meridional. Laura Galera per fer el «Màster en Intel·ligència Artificial» a la Universitat d’Estocolm. La beca és de 14.000 euros per a cadascuna de les dues estudiants escollides.