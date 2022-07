Educació augmenta les ràtios un 10% a FP i els centres temen per l’espai

El Departament d'Educació ha notificat a les direccions dels centres educatius que ofereixen estudis de Formació Professional que a partir del setembre hauran d'ampliar les ràtios un 10%.

D'aquesta manera, si fins ara els grups eren de 30 alumnes, les places ofertades s'ampliaran a 33 estudiants per aula. Una mesura que, segons va assegurar ahir el director de l'institut Montilivi de Girona, Rubén Pino, hauria de ser «temporal». En aquest sentit, va defensar que s’ha d’atacar el problema de soca-rel. «S’ha de buscar un sistema que garanteixi les places d’origen sense necessitat d’haver d’ampliar ràtios», va afirmar. I és que ara, la FP viu un moment dolç. «Cada vegada hi ha més demanda, les preinscripcions han augmentat un 10% respecte el curs anterior», va assegurar, però va lamentar que hi ha «molta més demanda que oferta». Per això, és partidari de donar veu a altres recursos ja existents, com els Certificats de Professionalitat, on hi ha «places vacants».

Però les direccions van avançar que l'augment de ràtios comportarà problemes logístics. Segons la subdirectora de FP de l'institut Narcís Xifra de Girona, Sandra Riera, el principal repte serà «encabir» 33 alumnes en els mòduls pràctics de la formació. «En un espai pensat per a 30 estudiants n’hauràs de fer entrar 3 més» i va assenyalar que «les dimensions de les aules no contemplen tenir un increment tan gran». El que més els preocupa, va afirmar, són els cicles formatius que requereixen l'ús d'espais com el laboratori o que impliquin la utilització de material específic. «A les aules d’estètica tenim 8 llits perquè hi puguin practicar fins a 16 alumnes, però ampliar la ràtio a 33 estudiants implicarà haver de comprar més material», va lamentar. De fet, ja han fet la petició al Departament d’Educació perquè assumeixi el cost derivat de la compra de material (taules i cadires) per a fer front a les noves incorporacions, tot i que encara no n’han obtingut resposta.

Tot i això, Riera va assenyalar que ja aplicaven aquesta pràctica de manera interna en els cicles que, per espai, ho permetien. «Com que tenim cicles amb molta demanda mai tancàvem les inscripcions a 30 alumnes, sempre acabàvem estirant de la llista d’espera perquè n’hi ha que es matriculen i al cap de poques setmanes ja no tornen», va assegurar. En aquest sentit, va assenyalar que «som conscients que una part de l’alumnat abandona els estudis, i aquest increment del 10% anirà bé per a donar cabuda a altres alumnes que segurament s’haguessin quedat fora».

Per la seva banda, la directora d'un altre institut públic de les comarques gironines, que prefereix restar en l’anonimat, va fer una crida a «planificar millor l’oferta d’estudis per a donar resposta a les necessitats reals dels alumnes». I va posar sobre la taula una reflexió: «què hem d'oferir, el que necessita la societat per a garantir la inserció laboral o el que els agrada més als alumnes?».

En paral·lel, CCOO va denunciar ahir a través d’un comunicat que hi hagi a dia d’avui llistes d’espera per a accedir a les places públiques de Formació Professional i, alhora, va lamentar la manca «crònica» de places. A més, el sindicat va criticar que el Departament només ha creat 7.600 noves places a través dels fons europeus Next Generation, tot i assegurar que van rebre 15 milions d’euros per aquesta partida i que això permetia crear encara més places: en concret, 157 més (en total s’elevarien a les 7.757 en total).

També van lamentar que el Departament hagi apostat per a augmentar les ràtios amb 33 alumnes per grup, un fet que van titllar de «despropòsit». A més, també van recordar que en la negociació amb el comitè de vaga al juny, el Departament va oferir limitar els grups a 30 estudiants.

Accés a tot l’alumnat

El sindicat també va voler subratllar que cal garantir l’accés als estudis de Formació Professional a altres alumnes que actualment no estiguin cursant estudis reglats. «Tot i la manca actual de dades oficials, consultats els centres educatius, podem observar que en cicles formatius de grau mitjà molt demanats l’alumnat de continuïtat educativa ha emplenat ràpidament totes les places, quedant fora la resta d’alumnat» i van assenyalar que «un 49,51 % és de no continuïtat educativa segons dades del curs passat del mateix Departament».

Pel que fa a les llistes d’espera, CCOO a assegurar que dilluns es van enviar unes noves instruccions als centres educatius sobre el canvi de procediment de gestió de les llistes d’espera als cicles formatius de grau mitjà, amb la novetat de l’assistència presencial al centre el 26 de juliol, quan tota la gestió prevista era telemàtica. En aquest sentit, CCOO va criticar que aquest canvi no havia estat anunciat prèviament i va lamentar que aquest procediment requereix recollir una allau de dades del procés de preinscripció i matrícula que els centres no tenen capacitat per a assumir.

Amb tot, van posar sobre la taula una proposta, que passa per l’ampliació de l’oferta pública de places i espais (com la utilització extraordinària d’espais públics), més grups, evitar les sobreràtios, incrementar l’oferta de l’Institut Obert de Catalunya i destinar una partida extraordinària.