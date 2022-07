L’onada de calor es mantindrà fins a final de la setmana vinent

Girona entra de ple en la tercera onada de calor d’aquest any que, segons els meteoròlegs Gerard Taulé i Enric Estragués, durarà fins a finals de la setmana vinent. El primer expert ha posat una possible data, el dilluns 25 de juliol.

Com indiquen els experts, el fenomen no és una novetat sinó que fa milions d’anys que succeeix. Es defineix com una situació de l’atmosfera que produeix temperatures molt altes, respecte a la mitjana de l’època, es formen per invasió de masses d’aire càlid o bé per la prolongada permanència d’aquestes masses en una determinada zona.

L’origen és el vent càlid del Sàhara que altres vents fan arribar a la península Ibèrica, aquestes onades duren que el durin els vents que l’empenyen cap a la península.

Estragués ressalta que aquest fet es dona molt sovint i que aquest vent càlid arriba també a l’hivern, amb la diferència que en aquella estació de l’any no ens n’adonem.

Les temperatures van en augment i hi ha una possibilitat d’arribar, i superar, els 40 ºC. De fet, els dos meteoròlegs coincideixen a dir que avui, divendres, serà una jornada molt dura pel que fa a temperatures.

Taulé indica que tota Catalunya estarà en alerta vermella i que Girona pot arribar als 39 °C, també comenta que, tot i que no se sap amb certesa, si les temperatures del juliol superen els 40ºC serà la primera vegada que en un any tenim dos moments amb aquestes temperatures.

Pel seu costat, Estragués ho reafirma en considerar que avui es produirà el pic de l’onada.

Recordem que des de principi d’any ja s’han produït tres onades de calor. La primera al maig, la segona al juny i, ara la tercera. Tanmateix podria no ser l’última, ja que Taulé posa sobre la taula la possibilitat d’una quarta de cara a l’agost.

L’onada de calor ha fet que aquests dies es parli molt del concepte «cúpula de calor» un fenomen destacat que va afectar l’any passat al Canadà on les temperatures van estar fregant els 50ºC.

Enric Estragués assegura que la cúpula de calor o illa de calor és un fenomen molt estudiat des de fa anys. Es tracta d’un anticicló en alçada, l’aire baixa, s’escalfa i la temperatura puja. Ell mateix assegura que la cúpula de calor només es produeix a les ciutats que estan a més de 20 km de la costa. Com més gran és l’urbs, més calor hi ha a dins, tot es concentra en aquesta cúpula, depèn de les persones, els cotxes que circulin, entre d’altres «per això, en una ciutat com Girona, farà molta més calor que a Banyoles, i a Banyoles farà més calor que a Besalú» indica el meteoròleg. Per aquesta raó les temperatures de Girona poden ser fins a 6 °C més elevades que als afores.

Seguint la mateixa línia, Taulé indica que la sequera tampoc ajuda a mitigar la calor, ja que amb els dies assolellats, el poc vent, l’asfalt i la contaminació fa que l’aire s’escalfi més i pugin les temperatures i això porta a unes nits serenes, quasi tropicals.

«El més preocupant és que la temperatura de les cases no para de pujar» indica Estragué. Assegura que la temperatura de l’aire de fora és estable, però a dins de les cases cada dia puja un grau més fins que s’acabi igualant amb la temperatura del carrer i assegura que, si això passa, serà insuportable. Explica que si les cases estan ben aïllades el problema és encara pitjor perquè la calor no surt i són com forns. Per això apunta que el millor és estar en cases antigues, que, com no estan aïllades, a la nit la calor marxa. És essencial obrir la finestra i fer que es ventili.

Per un altre costat, els dos experts adverteixen sobre el canvi climàtic. Taulé opina que «El canvi climàtic fa que les onades de calor siguin més probables, més duradores i més intenses».

Estragués afegeix que actualment les onades de calor són molt perilloses, sobretot per a les persones grans que són el col·lectiu més vulnerable, i que, si no es posen mesures preventives, la situació de cares el 2050 pot empitjorar. Sosté que per aquell any el sud d’Espanya serà com el nord d’Àfrica i no se sap en quina situació es trobarà Girona. «Hi ha molta feina per fer en el tema de climatologia i de cuidar a les persones grans, que són les més vulnerables durant les onades de calor» assegura el meteoròleg.

En relació amb el canvi climàtic també explica que una manera per mitigar les onades de calor en un futur podria ser fer refugis climàtics, galeries subterrànies a les muntanyes, i assegura que Girona es trobaria en una situació ideal ja que està rodejada de muntanyes com, per exemple, la dels Àngels.