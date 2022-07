Les comarques gironines superen els 36 graus

Amb l’onada de calor les terres gironines estan vivint un període de temperatures molt elevades. Ahir dijous la ciutat de Girona va arribar als 36,2ºC i no va ser l’única localitat que va superar els 35ºC, per exemple Banyoles, Anglès, Santa Coloma de Farners o La Bisbal d’Empordà, són altres zones que també estan patint per la pujada dels termòmetres.

Per un altre costat, malgrat que les temperatures mínimes de molts llocs de la província hagin baixat lleugerament dels 20ºC, les temperatures mínimes han deixat nits tropicals, d’entre 20ºC i 25ºC entre altres localitats com és el cas de Roses, Banyoles o Torroella de Montgrí.

Mesures per la calor

Riudellots de la Selva i Llagostera permeten l’accés de manera gratuïta a les seves piscines, municipals mentre duri l’onada de calor. Riudellots permetrà l’accés gratuït entre les dotze del migdia i les tres de la tarda, mentre que Llagostera ho permetrà entre la una i les tres de la tarda. Aquesta última també ha habilitat dos refugis climàtics: la biblioteca i la llar de pensionistes.

A Palafrugell ampliaran els refugis climàtics, fins ara l’únic espai habilitat era l’edifici de la biblioteca municipal però ara s’incorporen el Centre Municipal d’Educació i el local de Consell de la Gent Gran. El primer obrirà als matins, i el segon a les tardes.

Platja d’Aro també habilitarà un refugi climàtic en una sala del Palau d’Esport i Congressos, obert els divendres i dissabtes des del migdia i fins a les sis.

En general tots els municipis assenyalen que aquestes mesures són per a tothom però que estan pensades majoritàriament pels col·lectius vulnerables.

Propostes a Banyoles

A finals del mes de maig, al Pla de l’Estany, els termòmetres oscil·laven entre els 33ºC i els 39ºC i es preveu que tornin a pujar en els pròxims dies.

Tenint en compte aquestes dades, SumemBanyoles valora que «cal que Banyoles sigui valenta i faci polítiques que ajudin a la majoria a superar aquest període de calor amb dignitat».

La formació considera que «veient que cada any comença més aviat la calor, és important anticipar-nos i adaptar la ciutat al nou clima». Per això proposa una sèrie de mesures per mitigar l’impacte de l’onada de calor.

Primer de tot, recomanen habilitar zones de bany extra com, per exemple, a l’arribada del camp de regates del rem. Per un altre costat, consideren que s’hauria de permetre l’accés gratuït al Club Natació Banyoles per tal de garantir que tothom hi pugui accedir, tal com ja es va fer el juny del 2019. També suggereixen habilitar refugis climàtics utilitzant pavellons i altres equipaments municipals. Aquesta mesura serviria per ajudar, sobretot, a les persones amb menys recursos que no poden convertir la seva casa en un refugi climàtic. En quart lloc, plantegen habilitar espais per remullar-se a tots els barris i assegurar-se que les fonts estiguin disponibles. Finalment, consideren que s’haurien de situar tendals als carrers, places i zones on no hi hagi ombres. La formació comenta que «com en la majoria de municipis, molts carrers i places són de ciment, en temporades de calor aquest s’escalfa i costa de refredar, per això és important trobar solucions».