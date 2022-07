L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyoles ha iniciat aquest mes de juliol la recollida porta a porta dels residus comercials. La mesura implica prop de 500 establiments comercials i empreses de la ciutat i s’han repartit més d’un miler de bujols.

Amb la recollida porta a porta, els establiments dipositen els residus que generen davant l'accés del comerç, bar, restaurant o empresa en qüestió en uns dies i hores determinats per a cada fracció de residu.

Prèviament a la implantació del servei de recollida selectiva comercial s’ha portat a terme una campanya informativa per donar a conèixer als establiments el funcionament del nou model i resoldre els dubtes sobre el reciclatge de les diferents fraccions. Des de principis de febrer, els dos educadors ambientals contractats per l’ajuntament han estat visitant els prop de 500 establiments implicats, des de botigues passant per bars i restaurants, petites empreses i indústries amb residus assimilables als domèstics, per informar-los de l’entrada en vigor del servei, el funcionament i els horaris de recollida. En les visites realitzades es lliurava un tríptic informatiu del servei i un imant especificant en quina fracció es dipositen els residus i els horaris de recollida.

A finals de juny es va iniciar el repartiment del més de miler de bujols, amb les bosses d’escombraries corresponents, als establiments per a la recollida de les diferents fraccions de residus en funció de les característiques de cadascun. Tant els bujols com les bosses estan identificats amb el QR de l’establiment, el que permet saber quins residus corresponen a cada comerç.

Els residus comercials es calcula que representen prop del 30% del total de la generació de residus municipal. En aquest sentit, l’alcalde, Miquel Noguer, ha destacat que «s’ha iniciat la recollida porta a porta comercial perquè tenen un paper essencial en la millora de la recollida selectiva a Banyoles» .

Seguim avançant en les fases previstes en el nou contracte amb l’objectiu de millorar la gestió dels residus a la ciutat Miquel Noguer - Alcalde de Banyoles

Expedients sancionadors

Paral·lelament, s’ha completat la instal·lació de les quinze càmeres de videovigilància a les àrees d’aportació de residus on es detecten més incidències d’abocaments. Miquel Noguer ha explicat que algunes de les càmeres seran fixes i d’altres seran mòbils per ubicar-les en diferents àrees. En aquest sentit, Noguer ha explicat que l’ajuntament ha obert una quarantena d’expedients sancionadors tant a ciutadans com a empreses de Banyoles i de fora de Banyoles per abocar els residus fora dels contenidors o dels seus municipis. L’alcalde ha remarcat que «estarem molt amatents i se sancionarà a qui no compleixi la normativa» i ha afegit que «farem un gran esforç per garantir que la recollida funcioni, però aquest esforç ha d’anar acompanyat de l’esforç de la ciutadania per a fer les coses bé».