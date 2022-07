Celebrades les Assemblees d’Agrupació i les posteriors Assemblees i Consells de Federació, s’eleven les propostes de 84 candidats per a ser alcalde per a les properes eleccions municipals de maig del 2023, entre les que hi ha cinc municipis gironins on el PSC presenta llista nova: Besalú, Riudellots de la Selva, Campllong, Colera i Sant Andreu de Salou.

El PSC ha decidit fer tres paquets de candidats: el primer que s’aprovarà al Consell Nacional d’aquest dissabte, 16 de juliol, a Terrassa, inclou les candidatures noves i els alcaldables que no tenen responsabilitats de govern. Capitals de província En el primer primer paquet, es proclamaran els candidats de 3 de les 4 capitals de província: Girona, Lleida i Tarragona, que son Sílvia Paneque, Fèlix Larrosa i Rubén Viñuales, respectivament. S’hi inclouen 13 candidatures de capitals de comarca, on s’hi troben Girona i Banyoles. Ja tenen cap de llista també els següents municipis gironins: Lloret de Mar, Blanes, Roses, Palamós, Sils, Cadaqués, Palafrugell, Salt, Osor, Biure i Torrent. El PSC de Girona va escollir, per unanimitat, a Paneque com a cap de llista per a les pròximes eleccions municipals el passat 3 de juliol. Aquesta votació es va dur a terme durant una assamblea de l’agrupació a Cassà de la Selva, poques setmanes després que Paneque exposés en una conferència els seus objectius per la ciutat i recordés que se sent «preparada per iniciar el camí a l’alcaldia de Girona, per donar un impuls a la ciutat i desenvolupar un projecte que és molt necessari i que ara mateix el govern municipal no té». Sílvia Paneque és regidora de l’Ajuntament de Girona des de 2011. Va ser primera tinenta d’alcaldia durant la legislatura 2015-2019 i responsable de l’àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat. També presidenta del grup socialista de la Diputació de Girona entre 2019 i 2021. Des del febrer de 2021 és diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) al Parlament de Catalunya. En la mateixa reunió, on es va escollir Paneque com a cap del PSC a Girona, l’agrupació també va aprovar els noms de qui serien caps de llista a Celrà, Sarrià de Ter, Llagostera, Cassà de la Selva, Aiguaviva, Sant Andreu Salou i Riudellots de la Selva.