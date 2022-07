Cap hospital gironí ha validat la tècnica per confirmar els casos de la verola del mico

La Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC), un total de 1.082 casos sospitosos o probables de verola del mico, dels quals fins el moment 945 han estat confirmats. De moment, nou centres hospitalaris o laboratoris catalans ja han validat completament les tècniques que s’utilitzen per confirmar els casos de la verola del mico, cap d’ells a les comarques gironines. No obstant això, segons un comunicat del departament de Salut, properament, ho podrà fer l’Hospital Josep Trueta de Girona.

La majoria dels casos confirmats a Catalunya són homes amb edats compreses entre els 19 i els 66 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 12 de juliol de 2022.

Experts de l’Organització Mundial de la Salut es reuniran per segona vegada el 21 de juliol per analitzar si és necessari declarar una emergència internacional pel brot de verola del mico, quan els casos s’acosten ja a la barrera dels 10.000.

El director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ja va anticipar recentment que aquesta segona reunió del Comitè d’Emergència es produiria la setmana vinent i aquest dijous es va confirmar que serà el dia 21, tot i que els resultats de les deliberacions podrien anunciar-se dies més tard.

A finals de juny, una primera reunió del mateix comitè no va considerar necessari declarar encara l’emergència internacional per la verola del mico –estatus que té actualment, per exemple, la pandèmia de covid–, tot i que va mantenir el risc «moderat» pel brot.

L’emergència internacional se sol declarar quan una malaltia contagiosa s’expandeix per diverses regions de forma descontrolada i amb això s’adopten recomanacions perquè els governs adoptin mesures preventives especials per frenar la propagació.

Europa continua sent la regió més afectada pel brot de verola del mico, ja que en concentra més del 80% dels casos, amb el Regne Unit al capdavant, tot i que també estan augmentant els contagis als països de l’Àfrica central i occidental, on la malaltia és endèmica des de fa dècades.

El màxim responsable de l’OMS va insistir en la necessitat de repartir vacunes contra aquest virus i va afirmar que continuen treballant amb la comunitat LGTBI+ per a eliminar els estigmes associats a aquesta malaltia.