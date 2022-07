L’Ajuntament de Girona ha prohibit accedit a qualsevol zona boscosa del terme municipal (tant a peu com en cotxe), fer barbacoes a tota la ciutat i ha obert tres refugis climàtics i les dutxes dels pavellons de Santa Eugènia i Fontajau arran de l’onada de calor. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va decretar aquest divendres l’activació del Pla de protecció civil en fase d’alerta, per l’episodi d’elevades temperatures i l’alt risc d’incendi forestal (que es preveu que duri fins entrada la setmana vinent). Entre d’altres, hi haurà vigilància especial a l’accés al massís de les Gavarres, que es reforçarà amb la presència d’agents de la Policia Municipal i també voluntaris de Protecció Civil.

Girona va activar aquest matí en fase d’alerta el Pla de protecció civil per l’onada de calor i el risc d’incendis forestals. L’alcaldessa va aprovar el decret d’activació, que inclou una sèrie de mesures d’obligat compliment a tota la ciutat. Es mantindran vigents des d’avui i fins que es desactivi l’avís. D’entrada, es prohibeix accedir tant a peu com en vehicle a qualsevol de les zones boscoses del terme municipal (a excepció d’aquelles persones que hi visquin). Per aquest motiu, hi haurà vigilància especial a l’accés a les Gavarres, que es reforçarà amb la presència d’agents de la Policia Municipal i de voluntaris de Protecció Civil. També es prohibeix tirar petards o coets, encendre barbacoes o fer foc en qualsevol punt del municipi. A més, entre les onze del matí i les sis de la tarda no es podran fer activitats extraordinàries al carrer (i es recomana que no se’n facin fins a les vuit del vespre). A banda, amb l’objectiu d’assegurar que tothom es pugui refrescar mentre duri l’episodi, demà i demà passat s’obriran tres centres cívics com a refugis climàtics i les dutxes de dos equipaments municipals. En concret, els refugis seran als centres cívics del Pla de Palau, del Pont Major i de Sant Narcís (entre les onze del matí i les sis de la tarda). I les dutxes de la piscina de Santa Eugènia-Cab Gibert i del pavelló de Fontajau funcionaran de les nou del matí a la una de la tarda, i de les quatre a les vuit del vespre. Banyoles reobre els Banys Vells L’Ajuntament de Banyoles reobre avui els Banys Vells, una vegada finalitzades les obres de substitució de les passeres. Davant l’onada de calor, s’habilitarà també el Casal Cívic com a refugi climàtic i els dissabtes també ho serà el Museu Darder. Una vegada finalitzes les obres de millora de les passeres, afectades pel temporal Glòria, i superats els retards ocasionats per la falta de material, avui s’obre al públic la zona de bany. També s’oferirà entrada especial per als veïns i veïnes de Banyoles a la zona de bany del Club Natació Banyoles fins diumenge a un preu de 3 euros de les 4 de la tarda a les 9 del vespre. A banda, també es podrà accedir en el seu horari habitual a la Caseta de Fusta, de les 11 del matí a les 7 de la tarda.