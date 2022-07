La Generalitat i la Diputació de Girona han engegat una prova pilot per evitar la massificació i l'incivisme a les gorgues i zones de bany dels rius de la demarcació. Entre juliol i agost, una dotzena d'informadors es repartiran per diferents espais, que no formen part de zones protegides, per conscienciar els qui vagin a banyar-se. A més, també recolliran informació sobre les pressions que reben aquests espais (per exemple, si detecten actes de vandalisme, animals deslligats, conflictes amb els veïns...). La prova pilot, que es porta a terme en vuit municipis i al llarg de la conca del Ter, s'afegeix a aquelles altres mesures que ja han dut a terme diferents ajuntaments gironins per evitar la sobrefreqüentació a rius i gorgues.