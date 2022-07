Torna l’estiu. Passada la pandèmia, tornen les ganes de gaudir al màxim, sense restriccions, del temps de vacances. I torna l’amenaça del col·lapse dels aeroports que pot acabar frustrant les expectatives just el dia en què havia de començar el viatge tan esperat... Tema recurrent a les tertúlies de la setmana passada. Laments per la manca de previsió, etcètera.

Hem tingut una setmana de calor inesperada en un més de juny, que va tenir el seu preludi en la calorada de maig, i el juliol també es preveu calorós. Les mateixes tertúlies, els mateixos tertulians que fa uns dies comentaven el destí llunyà que preparaven per vacances, ara clamen contra la inacció dels governs i la irresponsabilitat dels grans emissors de gasos que provoquen el canvi climàtic, entre els quals s’hi compta el sector aeronàutic.

Missatges contradictoris. Vivim una mena de «dissociació» en la que els desitjos s’obliden de les necessitats. No podem continuar amagant el cap sota l’ala. L’ombra dels ginys volants és efímera; però el seu rastre, permanent.

Una mirada cap a les dades objectives, allunyada de les emocions, revela que aquest sector ha tingut l’habilitat de l’il·lusionista per amagar la seva responsabilitat en l’escalfament global. La comptabilitat de les emissions dels vols internacionals va quedar fora del Protocol de Kyoto, signat l’any 1997. La seva reducció va quedar sota la responsabilitat de l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (ICAO); una agència de l’ONU amb participació important de les indústria aeronàutica. No ens ha d’estranyar, doncs, que el sector hagi continuat creixent, gairebé doblant les seves emissions des que es va signar el Protocol (amb un increment del 5% anual des del 2010). Davant d’aquest escàndol, l’any 2016 l’ICAO va proposar un full de ruta cap a la «sostenibilitat» del sector que, sense comprometre el seu creixement exponencial, a partir del 2022 les emissions «deixarien de créixer»(!?). Un compromís que es basa en gran manera en el desenvolupament de nous combustibles (amb un gran cost energètic) i pagant drets d’emissió (o sigui, pagant per continuar emetent).

Aquest joc de distracció ha estat acceptat pels estats. Simplificant: si un avió s’enlaira a Barcelona i aterra a Madrid, les emissions són responsabilitat d’Espanya; però si arriba a Nova York, com que va d’un estat a un altre, no són responsabilitat de cap dels dos. Les emissions dels vols internacionals (les més voluminoses) són responsabilitat de tots; o sigui, de ningú (bé, de l’ICAO). Posem com a exemple, el nostre país. L’any 2019, just abans de la pandèmia, el transport per carretera va consumir 4’1 milions de tones de carburants, i l’aviació, 1’3. Ara bé, l’inventari d’emissions de Catalunya no inclou l’aviació, sector que representaria una fracció molt considerable (més del 25%) de les emissions degudes al transport.

I, finalment, cal comentar que, a diferència del que passa amb un automòbil, l’efecte sobre l’escalfament global de l’aviació no es redueix a les emissions de diòxid de carboni. Cada vol deixa una estela blanca al cel; un petit núvol de gotetes d’aigua i gel que s’acaba dissolvent en poques hores. Doncs, resulta que el seu efecte és tan gran com el de les emissions. Dit d’una altra manera, si la contribució a les emissions globals de diòxid de carboni de l’aviació és el 2’5 %, la contribució a l’escalfament global és, grosso modo, el 3’5%. Aquest és un fenomen al qual els científics han dedicat atenció des de fa pocs anys.

Sigui per l’afany de lucre, sigui per la irresponsabilitat dels estats o perquè el joc de la reflexió i absorció de la radiació a les esteles dels avions és molt subtil, la gran contribució de l’aviació al canvi climàtic va quedant amagada. Mentrestant, l’ICAO continua projectant el creixement exponencial del sector; a casa nostra, es planteja en nom del progrés l’ampliació dels aeroports (del Prat o del Girona-Costa Brava); i els privilegiats del món desenvolupat esperem recuperar els viatges cap a l’altra punta de món preocupats, sobretot, que el servei no es col·lapsi.