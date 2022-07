Farmacèutics demanen reprendre la supervisió dels tests d’antígens

L’augment de casos de coronavirus per les noves subvariants d’òmicron ha provocat que les vendes de tests d’antígens a les farmàcies s’hagin tornat a disparar. Cal recordar que el nou protocol covid a Catalunya estableix que només es fan tests d’antígens als grups considerats de risc, és a dir, majors de 60 anys i persones amb patologies que les facin vulnerables, entre d’altres. És per això que moltes persones amb sospites de tenir covid-19 opten per comprar-se un test a la farmàcia, ja que no tenen l’oportunitat de fer-ho al seu centre d’atenció primària. Tot i així, la prova adquirida a aquests establiments es tracta d’un autotest, sense supervisió professional, fet que dificulta un control exhaustiu del contagi comunitari. La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, lamenta a aquest diari que el mes passat va finalitzar el conveni de col·laboració amb el Departament de Salut, a través del qual els farmacèutics podien supervisar els tests d’antígens i reclama tornar a tenir aquesta autorització per tal de poder tornar a notificar els positius de coronavirus.

Paral·lelament, recorda que no estan autoritzats per generar certificats que permetin viatjar. Aquesta iniciativa sí que es porta a terme a algunes comunitats autònomes com per exemple les Illes Balears, on els farmacèutics cobren trenta euros per un certificat covid per viatjar, en el cas que el test d’antígens, fet per ells mateixos, surti negatiu. Aquesta opció resulta més econòmica que fer-se una prova en laboratoris privats. Aleixandre considera que hi ha «poc interès de Salut per controlar el contagi i per això cada vegada es fan menys proves» i afegeix que el principal objectiu és «normalitzar la covid-19 com la resta de virus». Malgrat tot, assegura que des del Consell del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya s’està negociant amb Salut poder recuperar l’autorització.

El certificat covid continua sent necessari a diversos països, sobretot fora de la Unió Europea. Si les persones que viatgen s’han posat l’última dosi de la vacuna fa més de nou mesos o bé encara no s’han vacunat, han de fer-se una prova, o bé aportar un certificat de recuperació, si és que han passat la covid-19 en els darrers mesos. També hi ha estats més restrictius que exigeixen la vacunació i una prova, com els Estats Units.

Positivitat molt alta

D’altra banda, segons dades extretes dels tests oficials que encara es fan des de Salut, la positivitat d’aquest tipus de proves és molt alta. Això es deu, principalment, al fet que se’n fan poques si es compara amb dades de fa mesos i també la població testada és més vulnerable i té més possibilitats de patir covid-19, tenint en compte que la simptomatologia és més evident.

Segons la darrera actualització del 10 de juliol, la positivitat va ser del 68%, per tant, més de dues terceres parts de proves fetes van sortir positives. La positivitat d’aquestes setmanes és la més alta que s’ha registrat en tota la pandèmia. El rècord es va assolir el 27 de juny, amb un 77,49% de proves positives. També cal tenir present que el nombre de proves fetes és molt baix. En l’última actualització setmanal es van fer uns 4.000 tests d’antígens i, per posar un exemple, al gener se’n van arribar a fer uns 60.000 setmanals.

Aquesta dada tan elevada es deu, principalment, al fort augment de positius derivat de la sisena onada i que va afectar sobretot nens i adolescents. De forma paral·lela, les farmàcies van rebre l’acreditació de Salut per poder notificar els positius de coronavirus d’usuaris que es feien l’autotest. I és que els farmacèutics sempre han reivindicat que les farmàcies puguin ser un punt d’atenció més del sistema de salut a nivell comunitari per la seva accessibilitat.