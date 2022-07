El Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de posar en marxa la prova pilot del projecte Oficina de farmàcia lliure de papers. Gràcies a aquest projecte, les farmàcies catalanes faran un pas endavant més en la transformació digital, ja que podran gestionar electrònicament el llibre receptari, el llibre de comptabilitat d’estupefaents i els vals d’estupefaents.

La prova pilot va començar el 4 de juliol, amb 16 farmàcies participants distribuïdes a tot Catalunya i quatre magatzems majoristes de distribució de medicaments, i tindrà una durada de 15 mesos. En el transcurs del pilot, s’aniran incorporant progressivament més farmàcies, ja que el projecte preveu l’obligatorietat de la gestió electrònica per a les més de 3.200 farmàcies de Catalunya a partir de gener de 2024.

Totes les gestions electròniques es duran a terme mitjançant una plataforma auditada per una entitat externa, que ha acreditat que és un sistema segur i íntegre atenent a la tipologia de dades que ha de contenir i les funcionalitats per a les quals ha estat creada, que compleix els requisits tècnics i de seguretat exigibles per la normativa.

Els farmacèutics comunitaris han d’anotar al llibre receptari les dispensacions realitzades de medicaments amb substàncies psicotròpiques, les fórmules magistrals prescrites amb recepta mèdica i els preparats oficinals dispensats. Pel que fa al llibre de comptabilitat d’estupefaents, és on s’anoten totes les entrades i sortides de medicaments i substàncies estupefaents que s’adquireixen i es dispensen. La gestió electrònica d’aquests documents, més enllà d’eliminar el format paper, permetrà, entre altres, facilitar la gestió documental de la farmàcia, protegir les dades i compartir-les per canals segurs, garantir la seva integritat amb signatura electrònica, disposar d’informació en temps real i facilitar a l’oficina de farmàcia la presentació de la declaració anual d’estupefaents. En el cas dels vals d’estupefaents, que s’han de lliurar als magatzems majoristes de la distribució en el moment de l’adquisició d’aquests medicaments, la seva gestió electrònica, a més dels avantatges citats anteriorment.