Nascuda a Girona i criada a Lloret de Mar, exalumne de l’institut Coll i Rodés i formada en Enginyeria Industrial, Zineb Hattab va entrar en el món de la cuina professional fa només 8 anys, ara està a punt de fer-ne, quan va fer una estada al Nerua, el restaurant de Josen Alija a Bilbao. D’allà va passar a fer carrera com a «stagier» per alguns del restaurants més celebres del món, com el Celler de Can Roca o l’Osteria Francescana fins a acabar arrelant a Zurich amb el KLE. Un restaurant vegà d’inspiració marroquina i mexicana que ha convertit a la gironina en una dels cinquanta millors cuiners joves del món.

En la justificació de la seva entrada als «50 Next», els organitzadors del certamen destaquen com després d'aprendre grans habilitats en restaurants de primera classe, més tard del seu pas per Girona o Mòdena va ser cap de cuina al Cosme de Nova York, Hattabh continuava «ansiosa per lluitar pel canvi en una indústria que considerava defectuosa». Amb el KLE la cuinera gironina ha volgut crear un restaurant que lluiti contra les hores de treball excessives i la mala salut mental» (el local tanca dos dies la setmana)» i també tenir present el «futur del medi ambient».