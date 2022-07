La delegació del Govern a Girona preveu que l'inici escolar es desenvolupi «sense incidències» tenint en compte que des dels Serveis Territorials s'ha treballat «intensament» en la definició de les plantilles i s'ha «acompanyat a les direccions» dels centres en la preparació del curs vinent. La delegada a Girona, Laia Cañigueral, ha assegurat que en el cas que apareguin entrebancs «s'aniran responent». Cal recordar que les polèmiques decisions de la conselleria d'Educació han generat molta controvèrsia entre els centres educatius, fins a tal punt que al setembre els sindicats ja han convocat dos dies de vaga, coincidint amb l'inici del curs escolar.

Cañigueral, juntament amb una representació de directors dels Serveis Territorials a Girona, ha fet un balanç territorialitzat del primer any de legislatura a les comarques gironines. Concretament, ha desenvolupat el grau d'assoliment dels vint objectius que es van proposar a l'inici del mandat i ha remarcat que es treballen amb «compromís pel territori», «transparència» i de forma «transversal». D'aquesta manera, la delegada del Govern ha posat exemples d'accions dutes a terme, la majoria de les quals ja s'han anat anunciant en els darrers mesos i, retornant a l'àmbit educatiu, el primer objectiu que ha destacat és el de l'impuls de la Formació professional «diversificada» i «equilibrada» a les comarques gironines. Concretament, el curs vinent hi haurà 26 grups a ensenyaments d'FP, després que el març passat es constituís la Taula d'Impuls de la Formació Professional a les comarques gironines. Els nous grups seran els següents: sis en cicles de grau mitjà, quatre en superior, cinc en programació de formació i inserció, tres en graus bàsics i sis en cursos d'especialització

Un altre dels principals reptes que s'ha treballat és el de la mobilitat, amb la voluntat que sigui «col·lectiva, connectada i descarbonitzada». És per això que han consolidat les línies d'autobús transfrontereres amb un pressupost 1,7 milions d'euros i s'ha ampliat el servei de transport de la Garrotxa els caps de setmana. Respecte a l’aeroport de Girona-Costa Brava, Cañigueral ha recordat que estan treballant amb l’AGI (Associació per al desenvolupament de les Comarques Gironines), ajuntaments i altres ens, per definir una «estratègia conjunta», i de moment es mostra «prudent» a l'hora de mostrar decisions preses, fins que no estiguin definides.

Uns altres eixos prioritaris són, d'una banda, el desenvolupament de la transició energètica a les comarques gironines, amb la creació d’oficines comarcals, l’aposta per la biomassa amb la planta que abastirà la presó del Puig de les Basses i l’impuls de les comunitats energètiques locals, i d'altra banda, el desenvolupament del Campus de Salut, amb la creació del Pla funcional en què professionals ja estan participant en la definició de la línia assistencial del nou hospital Trueta. En l'àmbit de la salut i cohesió social, s'ha promogut un estil de vida saludable, a més de prioritzar la salut emocional de la població, amb la incorporació de referents de benestar emocional a l'atenció primària. En la vessant de polítiques d'igualtat, es treballa per fer efectiva la perspectiva de gènere i erradicar violències masclistes.

Recuperació econòmica

Respecte a l'àmbit econòmic, Cañigueral ha fet referència als 4,2 milions d'euros atorgats a vuit empreses de la demarcació en el marc de subvencions a projectes de reindustrialització i ha manifestat que promouran que les micro, petites i mitjanes empreses s'acullin a una nova línia de finançament.

La llista d'objectius també inclou augmentar l'ús social del català, millorar la cohesió social a través de l'educació, la cultura i l'esport, apostar per la transformació cap a un turisme més sostenible, potenciar les polítiques d'accés a l'habitatge, donar suport als ens locals posant el focus en els micropobles o treballar optimitzar la resposta operativa dels cossos de seguretat i emergències augmentant, per exemple, el nombre d'efectius de Mossos amb les noves promocions que surtin de l'escola.