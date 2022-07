Promoguda per l’Ajuntament d’Olot i organitzada per l’empresa Pep Palau, von Arend & Associats, Orígens celebra la seva 10a edició havent-se consolidat com la fira imprescindible per als productors d’arreu del territori i visita obligada per al públic professional i gourmet. Un esdeveniment que es caracteritza per comptar amb productors artesans que treballen sota les premisses del respecte mediambiental i vetllen per l’ètica professional, la responsabilitat social i la qualitat gastronòmica. A més, va ser pionera en fer una ferma aposta per les produccions ecològiques, que en l’edició 2021 va significar un 36% de l’oferta.

D'altra banda, un dels trets que sempre ha diferenciat a Orígens és que és el mateix productor el que està darrere el taulell, fet que el visitant valora molt positivament i li atorga un alt valor. Aquests petits productors veuen en Orígens un aparador excepcional i una valuosa plataforma de promoció ja que la fira és visitada per una gran afluència de públic professional i cuiners que cerquen noves propostes per als seus restaurants. A més, també compten amb un espai d'activitats, l'Aula de Tast, on presenten els seus productes i fan degustacions. La fira, que tindrà a lloc els dies 19 i 20 de novembre al recinte firal d'Olot, també vetlla per tal que hi hagi una representació equilibrada de diversos sectors i procedència; aquests sectors gastronòmics són: làctics, pans, fruites i verdures, dolç, embotits i carn, olis i fruits secs, peix i conserves. Els visitants poden comprar directament al productor i també descobrir els seus productes ja que cada expositor ofereix tastets a canvi de tiquets. L'edició del 2021 va comptar amb 6.000 visitants i els expositors van incrementar les vendes en comparació amb edicions anteriors, venent prop de 53.000 tiquets de tast. Pel que fa les activitats, es van portar a terme 10 sessions a l'Aula de Cuina, 9 degustacions guiades a l'Aula de Tast. En total la fira va comptar amb 60 productors.