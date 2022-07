Quatre de cada deu infants d’entre 6 i 12 anys a Catalunya pateix excés de pes segones l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), que s’ha publicat aquest dimarts. A més, el 14% dels infants té obesitat (situació en que es té més del 20% del pes ideal) i la tendència, segons l’enquesta, és a augmentar, especialment entre les nenes, que ha pujat 5 punts respecte al 2019. S’ha passat del 6,4% a l’11,8% el 2021. En nens ha pujat 2 punts respecte al 2019 (del 13,8% al 15,8%). El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va reconèixer que és una preocupació pel departament i va reivindicar que estan prenent mesures per pal·liar-ho, com l’impost a les begudes ensucrades i la recent contractació de 150 nutricionistes per l’atenció primària.

Amb una mostra de 4.857 persones, ahir a la tarda es va fer pública l’Enquesta de Salut de Catalunya. Fa anys es publicava cada cinc anys, però en els últims anys ha esdevingut anual i el departament la considera una eina útil per tenir una radiografia de la salut del país i per prendre decisions. La presentació de l’enquesta va anar a càrrec del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i la directora general de Planificació i Recerca en Salut, Aina Plaza. Els tres van comparèixer en roda de premsa al departament per explicar els resultats de l’enquesta. «És un repte que, com a la majoria de països moderns, ens posa en una situació difícil», va dir Cabezas sobre les xifres que mostren l’augment de l’excés de pes i l’obesitat infantil. Cabezas va assenyalar que un dels principals problemes és l’augment de l’oci sedentari. Segons l’ESCA, el 45% dels infants catalans practiquen oci sedentari respecte un 31% que practica oci actiu, fent esport o jugant a l’aire lliure. I en la separació per sexes, més del 50% dels nens dedica més de dues hores al dia a estar davant de pantalles, mentre que en el cas de les nenes aquesta xifra es queda en el 32%. Més ús de la sanitat pública Una altra de les dades rellevants de l’ESCA és que més del 70% dels catalans declara haver utilitzat més freqüentment els serveis sanitaris públics durant el 2021, tres punts més que el 2020, i d’aquests el 90% n’estan satisfets. A banda, també s’indica en el darrer any ha disminuït el percentatge de persones amb doble cobertura sanitària, pública i privada, situant-se en els valors del 2019, una davallada que trenca la tendència creixent iniciada el 2015-16. Amb tot, el 28,7% de la població general disposa de doble cobertura sanitària. El percentatge disminueix a mesura que els grups són de més edat. D’altra banda, l’Enquesta de Salut detalla que gairebé el 80% dels catalans fa una valoració positiva del seu estat de salut, essent superior en els homes (83,1%) que en les dones (75,1%), i entre les persones de classe social més afavorida i amb estudis universitaris. Entre les persones que tenen estudis primaris o que no en tenen s’arriba a 12 punts de diferència de percentatge entre els homes (63,6%) i les dones (51,5%).