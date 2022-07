Protecció Civil manté en alerta el pla PROCICAT per onada de calor davant la previsió que n'arribi una de nova a partir de divendres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures han de seguir elevades aquest dimecres i demà dijous però sense previsió de superar els llindars. A partir de divendres al matí però, a les comarques de Girona i prelitoral de Barcelona les temperatures podran ser molt elevades i amb probabilitat de superar la temperatura màxima extrema. A partir del migdia s'hi afegiran les comarques de la Catalunya Central i de Ponent. D'altra banda, aquest dijous al matí tindrà lloc una nova reunió del comitè tècnic de l'INFOCAT per avaluar la situació i decidir sobre les restriccions.

La previsió és que aquesta onada de calor s'allargui fins a mitjans de la setmana vinent i que sigui especialment intensa entre diumenge i dimarts. El dissabte es preveu que les temperatures baixin lleugerament.

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dv. 06:00 a 18:00 TU



➡ Grau de perill màx. 🟠4/6 pic.twitter.com/Nk7QApssVZ — Meteocat (@meteocat) 20 de julio de 2022

Els models indiquen per divendres un nou episodi de calor que probablement s'allargarà fins a mitjans de la setmana vinent. pic.twitter.com/ZpHbOxDcno — Meteocat (@meteocat) 19 de julio de 2022

Protecció Civil ha enviat aquesta actualització als ajuntaments per tal que mantinguin els seus espais habilitats com a refugis climàtics per a les persones que no disposin de sistemes de climatització a les seves llars.

Pel que fa a les restriccions, l'inspector en cap dels Agents Rurals, Antoni Mur, ha afirmat a RAC1 que les mesures restrictives i el tancament d'espais naturals s'hauran de prorrogar "sense cap dubte". La reunió d'aquest dijous ha de servir per decidir si s'endureixen aquestes mesures i si s'incorporen més municipis al nivell 3.

El SEM atén 102 afectats, 37 traslladats a centres sanitaris

Les temperatures van arribar als 41,4 graus dissabte passat a Sant Romà d'Abella i Seròs, als 40,8 a Cabanes divendres passat i es van registrar 40,6 graus a La Pobla de Segur diumenge passat.

Davant d'aquestes temperatures altes, el Departament de Salut manté el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) en fase 2. Segons ha informat la conselleria, des de l'inici de l'actual onada de calor el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a 102 afectats dels quals 37 han estat traslladats a centres sanitaris.