Les obres per millorar la seguretat del tram entre Serinyà i Cornellà de Terri de la C-66 faran que, a partir del pròxim dilluns, canvi l'accés a la Deixalleria Comarcal i a l'abocador de Puigpalter. Per tant, l'entrada a aquests llocs serà sota el pont que travessa aquesta carretera. Està previst que aquest accés provisional es mantingui, com a mínim, fins al setembre.

Al mateix temps, l'actual pont d'accés a l'abocador serà demolit la nit de dilluns per adequar-lo a aquestes noves millores. Així, el pas superior de vehicles per aquest tram també quedarà tallat durant dilluns.