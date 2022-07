El Ple de la Diputació de Girona va aprovar ahir inicialment les bases reguladores de les subvencions als municipis de fins a cinc-cents habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER (zones escolars rurals) i les escoles municipals. Es tracta d’una línia d’ajuts de concurrència competitiva i convocatòria pública i de caràcter finalista. Hi poden concórrer els ajuntaments els equipaments dels quals siguin propietat de l’Institut Català de Finances, però que assumeixin la totalitat de les seves despeses de ZER (segon cicle d’educació infantil i educació primària) i escoles (segon cicle d’educació infantil i educació primària).

L’import de les subvencions que es distribuirà entre els sol·licitants no pot superar l’import del crèdit assignat en la convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Per calcular la subvenció s’elabora un índex ponderat que posa en relació el pressupost municipal per habitant i el nombre d’alumnes de cada centre.