Hipra no comercialitzarà la vacuna anticovid fins la tardor

La vacuna contra el coronavirus d’Hipra no estarà disponible fins a la campanya de tardor, segons va anunciar ahir el director de la Divisió de Salut Humana de la multinacional farmacèutica, Carles Fàbrega. Inicialment, s’havia previst que es comercialitzés el juny, tenint en compte que a finals de març l’Agència Europea del Medicament (EMA) va començar la revisió contínua dels informes sobre el vaccí, per rebre resposta al maig o a principis de juny. Aquesta previsió també la va fer la ministra de Ciència, Diana Morant, a principis d’any, quan va avançar que la validació es tindria el segon trimestre d’enguany.

Al final, però, la comercialització s’ha endarrerit i, actualment, Hipra està preparant les respostes dels últims qüestionaments que ha enviat l’EMA per tal d’obtenir la llicència de comercialització condicional.

Paral·lelament i amb l’objectiu d’ampliar les dades recollides als assaigs clínics, Hipra iniciarà un nou assaig de la vacuna, previst per a finals d’estiu, quan es rebi l’autorització del Comitè d’Ètica de l’Hospital Clínic de Barcelona i de l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS). Concretament, la companyia té previst iniciar una ampliació de l’estudi fase IIb (HIPRA-HH -2).

L’objectiu és avaluar la seguretat i la resposta immunològica de la vacuna d’Hipra com a quarta dosi de reforç. A l’assaig hi participaran un total de 200 persones voluntàries procedents de 10 hospitals d’Espanya.

D’aquests participants, la meitat han rebut anteriorment dues dosis de la vacuna de Pfizer i una dosi d’Hipra. En canvi, l’altra meitat haurà rebut tres dosis de la vacuna de Pfizer. Si els resultats són òptims, el fàrmac de la multinacional d’Amer seria molt útil de cara a la campanya de vacunació de la tardor.

Per la companyia, la vacuna que han desenvolupat «encaixa» amb les necessitats actuals a Europa. Amb un percentatge de població proper al 50% que encara no ha rebut la dosi de reforç, i pensant en les campanyes de vacunació de la tardor, la població europea disposarà de vacunes d’altres tecnologies alternatives a les de mRNA. «L’ampli espectre de protecció davant de les variants que han aparegut i el seu bon perfil de seguretat fan de la vacuna d’Hipra una solució interessant per a les persones que s’hagin de vacunar d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries», remarquen.

Eficaç contra les subvariants

D’altra banda, els darrers estudis fets per la farmacèutica demostren que el vaccí també és eficaç davant de les subvariants d’òmicron BA.2 i BA.4/BA.5, causants dels últims contagis registrats a la població. Els investigadors de la multinacional d’Amer han observat que, després de 14 dies des de l’administració de la vacuna com a dosi de reforç en participants prèviament vacunats amb dues dosis de la vacuna de Pfizer, constaten un increment dels anticossos neutralitzants contra les subvariants BA.2 i BA.4/BA.5 d’òmicron. Així mateix, també passa amb les persones que han rebut la marca Moderna.

A més, en els resultats obtinguts a l’assaig Fase IIb recentment publicats, la vacuna d’Hipra com a dosi de reforç heteròleg, dona lloc a una potent resposta d’anticossos neutralitzants (multiplica per més de 10) davant de totes les variants estudiades (Wuhan, beta, delta i òmicron (BA.1) als 14 i 98 dies. Aquests increments estadísticament són superiors als obtinguts amb la dosi de record amb la vacuna de Pfizer al cap de 98 dies davant de les variants beta, delta i òmicron (BA.1), i al cap de14 dies davant de les variants beta i òmicron (BA.1). Aquests resultats indiquen que la vacuna d’Hipra genera una resposta d’anticossos neutralitzants més sostinguda en el temps que la vacuna de Pfizer, fet que suggereix una protecció més duradora i efectiva davant de les noves variants circulants.

Respecte a la seguretat de la vacuna, durant els assaigs clínics s’ha demostrat que la vacuna té un bon perfil de seguretat i de tolerabilitat i no s’han detectat efectes adversos rellevants als participants de l’estudi.

Els efectes adversos més comuns han estat dolor a l’àrea d’inoculació, mal de cap o fatiga que no els ha impedit en cap moment el desenvolupament de la seva vida normal i que han desaparegut els dies següents.