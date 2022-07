Sumem Banyoles ha començat una campanya informativa per denunciar, una altra vegada, que el sistema actual de recollida de residus és car i contaminant. El grup exposa que l'actual govern, amb Miquel Noguer com a alcalde, manté un sistema que genera malestar entre els veïns i que, a més, ja ha portat informes desfavorables.

Non Casadevall, regidor de Sumem Banyoles a l'Ajuntament explica que «mentre a la resta de la comarca del Pla de l'Estany i moltes poblacions de Catalunya s'implanta el servei de recollida porta a porta, amb els nombrosos beneficis que comporta, Banyoles, sense cap argument es persisteix en mantenir un model del segle XX car i que alhora genera diàriament múltiples queixes de les veïnes per la brutícia, pudors i que és perjudicial per al medi ambient».