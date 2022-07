Des del 2013, els Amics del Parc Natural dels Aiguamolls-Apnae, han treballat en la recuperació d’una població sostenible d’òlibes a la comarca després que es detectés una disminució d’aquests rapinyaires. Una iniciativa que els ha fet anar mas a mas de la zona dels Aiguamolls preguntant sobre aquesta espècie, buscar indicis com ara excrements per detectar la seva presència i col·locar caixes niu a la zona del parc i diversos masos per tal de poder fer el seguiment de les seves cries. Aquest cap de setmana, s’ha fet un anellament d’una òliba i quatre xoriguers.

Els responsables de l’anellament han trobat cinc polls d’òliba, però la calor només n’ha fet sobreviure un. Tenien menjar, restes de musaranyes, talps, ratolins, granotes.