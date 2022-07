La Comissió d’Urbanisme de Girona va aprovar ahir dues modificacions de planejament que són «molt importants» perquè giren al voltant dels entorns del futur Campus de Salut. En concret, són les adaptacions al Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona de l’àmbit de l’encreuament de l’AP-7 amb la C-65 al terme municipal de Salt i, també, l’adaptació del camí dels Carlins a Vilablareix.

«En tota aquesta gran peça s’hi ha treballat durant molt temps per fixar les grans directrius i orientar el desenvolupament d’aquest sector, en el qual també hi ha previst el Campus de Salut i el futur Trueta», va concretar el director general, Agustí Serra de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme. Un cop fet això, s’anirà desenvolupant sector per sector. Aquestes modificacions fixen les directrius en relació a infraestructures viàries i soluciona els problemes de congestió i mobilitat actuals perquè preveu el trasllat de la rotonda actual.