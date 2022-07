L’Ajuntament de Ripoll ha anunciat que Adif executarà, entre els pròxims 30 de juliol i 1 de setembre, la fase principal de les obres d’adequació i millora del pont sobre el riu Ter, situat a Ripoll, a la línia d’ample convencional Barcelona-Puigcerdà. L’actuació, inclosa al pla de millores «Transformem Rodalies», té un cost d’1,2 milions d’euros i impedirà la circulació de trens entre Ripoll i Puigcerdà mentre durin els treballs. La companyia impulsarà un servei de bus alternatiu que cobrirà el trajecte Ripoll - Puigcerdà/La Tor de Querol.

La primera fase de les obres, ja iniciada, consisteix en l’adequació d’accessos als llits dels rius Ter i Freser i el muntatge de bastides i elements auxiliars necessaris per a l’execució correcta de les obres. Durant la fase d’afectació al trànsit ferroviari, es durà a terme la neteja, regularització i impermeabilització de l’estructura amb la tècnica denominada «poliurea», que ofereix la durabilitat més gran per a aquest tipus d’estructures. Per a aquesta actuació, és necessari l’aixecament de la superestructura de via (carril, balast, travesses) i la seva restitució posterior en òptimes condicions geomètriques abans de la finalització del tall ferroviari. Adif farà els treballs per garantir l’operativitat de l’estació de Ripoll i dels dos passos a nivell a ambdós costats del pont. També se sanejaran les zones més danyades de les capes de formigó dels paraments inferiors i laterals de l’estructura.