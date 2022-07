L’Ajuntament de Puigcerdà s’ha cansat d’esperar que el departament d’Educació vagi endarrerint la construcció de l’escola Llums del Nord, que és en mòduls prefabricats des de la seva creació l’any 2007, i ha aprovat una moció plantejada per ERC en la qual insta el Govern de la Generalitat a crear una Taula de Planificació i a desencallar la situació de manera «immediata».

El consistori i la comunitat educativa del centre, que ha vist passar ja promocions senceres d’alumnes pels mòduls instal·lats al la Pedragosa sense que s’hagi ni iniciat la construcció de l’edifici, volen que el departament planifiqui el centre pel curs 2023 2024. Per això el plenari municipal ha elevat el to per adreçar-se al departament i li ha enviat una notificació en la qual li apunta que «el ple de l’Ajuntament de Puigcerdà reclama al departament d’Educació la cosntrucció immediata de l’escola Llums del Nord al terreny previst i ja urbanitzat» al sector de la Pedragosa. En aquest sentit, l’alcalde, Albert Piñeira, va recordar que l’Ajuntament ja va fer l’esforç amb els veïns propietaris del terrenys d’urbanitzar els carrers on s’hauria d’haver construït l’equipament escolar.

En nom del grup d’ERC, Roser Carré, va emfatitzar que pel seu grup és una prioritat que el departament faci l’escola d’una vegada, per la qual cosa va acceptar la modificació de la moció que ha derivat en la inclusió de l’exigència que la construcció sigui «immediata». La moció, amb suport unànime dels grups, té com a objectiu desencallar un dels principals reptes de la capital cerdana pel que fa a l’àmbit de l’ensenyament.