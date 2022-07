Les altes temperatures que s’arriben a l’estiu repercuteixen de manera negativa en la salut mental. De fet, nombrosos estudis assenyalen una correlació directa entre l’increment de les temperatures i l’augment de visites mèdiques per temes de salut mental a l’estiu. En concret, segons un informe realitzat per l’Escola de Salut Pública de la Universitat de Boston, les visites a urgències hospitalàries per afectacions de salut mental creixen en època estival per qüestions relacionades amb l’ansietat o l’estrès.

Aquesta realitat és alarmant ja que, segons recull Journal of Environmental Science, Risk & Health, per cada grau que augmenten les temperatures, creix un 2,2% la mortalitat relacionada amb temes de salut mental. Per aquest motiu, és especialment important que les persones parin atenció a cuidar el seu benestar emocional malgrat estar de vacances. Paral·lelament, persones que pateixen depressió, ansietat, estrès o patologies de bipolaritat, són més propensos a patir irritabilitat, debilitament o atordiment davant d’aquestes situacions extremes. Símptomes com confusió, descens del rendiment físic i psíquic, menor capacitat de reacció i concentració, poden desencadenar frustració entre algunes persones i fins i tot «reaccions agressives». Els col·lectius més afectats són els més vulnerables, és a dir, persones grans, nens, malalts i tots aquells que tinguin una patologia prèvia. Com a conseqüència, es recomana tenir una actitud mental «positiva», tractar de manejar les pròpies emocions i evitar les imatges negatives que la calor «excessiva» produeix, a més d’incloure descansos a la nostra activitat i tractar de mitigar la calor amb la refrigeració suficient.