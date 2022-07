L’Organització Meteorològica Mundial (OMM) creu que les fortes onades de calor, com la que afecta actualment Europa amb termòmetres que han superat els 40 graus, seran habituals a Europa durant els mesos d’estiu. «Aquest tipus d’onades de calor seran cada vegada més freqüents durant les pròximes dècades i la tendència negativa en el clima continuarà fins almenys el 2060, independentment del nostre èxit al mitigar el canvi climàtic», segons el secretari general de l’OMM, Petteri Taalas.

Per aquesta raó, espera que la situació actual sigui «una crida d’atenció» per a tots els governs europeus i que tingui «conseqüències» directes a les urnes. En qualsevol cas, Taalas considera que «ja podria ser massa tard per salvar les glaceres», ja que la institució meteorològica preveu que es continuïn fonent durant centenars o milers d’anys, a mesura que augmenti el nivell del mar.

Aquesta setmana, diversos països del continent europeu s’enfronten a una intensa onada de calor, amb temperatures entorn dels 40 graus. La sequedat en l’ambient i les altes temperatures també han propiciat que els incendis forestals s’estenguin i es propaguin ràpidament.

Múltiples incendis

Un d’aquests incendis afecta el municipi de Massarosa, al nord de Pisa, a la Toscana. També hi ha focs actius a la part continental d’Itàlia i a les illes de Sardenya i Sicília. Al departament de Gironda, a la costa atlàntica de França, amb capital a Bordeus, unes 19.300 hectàrees s’han calcinat per les flames durant l’última setmana. En aquest país, a més, al voltant de 34.000 persones han hagut d’abandonar les llars des que es van desencadenar els incendis a Teste-de-Buch i Landiras fa una setmana. En aquest últim cas, es creu que es tracta d’un foc provocat.