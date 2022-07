El Departament d’Interior ha ampliat a 109 municipis de 5 comarques gironines les restriccions per l’onada de calor i es mantenen tancats els massissos del Montgrí, Cap de Creus, l’Albera, les Gavarres fins a la mitjanit de dimarts. Així, la Direcció General d’Agents Rurals ha elevat el nivell 3 del Pla Alfa a 89 municipis més, tenint en compte que fins ara n’hi havia 20 d’afectats entre l’Alt i el Baix Empordà. Les comarques afectades són l’Alt Empordà (45 municipis), el Baix Empordà (24), el Gironès (19), la Selva (12) i el Pla de l’Estany (9). En total, a Catalunya el nombre de municipis afectats s’eleva a 357 municipis de 27 comarques i es restringeix l’accés a 11 massissos.

Segons les previsions meteorològiques, avui hi haurà un repunt de les temperatures màximes a tot Catalunya amb especial afectació a les comarques de Lleida (Segrià, Urgell i les Garrigues) i es mantindrà fins dilluns, tot i que afluixarà lleugerament demà. Les temperatures mínimes també es mantindran altes per sobre dels valors habituals. A la calor s’hi afegeixen les humitats relatives per sota de les habituals, el dèficit hídric estructural i els vents previstos.

Degut a aquestes condicions meteorològiques, el risc d’incendi forestal es mantindrà en valors molt alts i extrems afectant més punts del territori i especialment les comarques centrals.

Davant d’aquest escenari, s’han establert mesures preventives que ajudin a evitar els efectes de l’alt risc d’incendis forestals en aquests municipis que es troben en nivell 3 del Pla Alfa. D’entrada, se suspenen les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, i que s’hauran de traslladar a algun nucli habitat o població o bé retornar al punt d’origen.

Seguidament, es restringeixen les activitats de colònies, estades i campus esportives a l’entorn immediat de les edificacions on es dormi, a més de les activitats de casals de vacances i casals esportius al nucli de població excepte que es desplacin a algun altre nucli de població i no comporti ús del medi natural.

Per altra banda, se suspèn l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores. S’exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals i altres herbàcies, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs. Paral·lelament, se suspenen les obres a la xarxa interurbana que comportin ús de maquinària amb risc d’incendi, inclosa la sega de cunetes, excepte si compten amb una autorització expressa del Servei Català de Trànsit i amb un informe previ de la Direcció General d’Agents Rurals.

També se suspenen els usos excepcionals de la via en la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya corresponents a proves esportives, marxes ciclistes, filmacions, trenets turístics, rallis i altres anàlogues, excepte aquells que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit amb informe previ de la Direcció General dels Agents Rurals.

Eines restringides

Com a conseqüència, es restringeix l’ús d’eines com bufadors i serres radials, entre d’altres, a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si per motius de força major s’han d’utilitzar cal que sigui comunicat a agents rurals per establir mesures de seguretat. També es limita la circulació motoritzada en el medi natural (s’exceptuen residents i activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables) i es limita la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 12 hores i les 19 hores.

A part de les restriccions pel perill d’incendis, Protecció Civil dona una sèrie de consells davant la calor, com la hidratació constant i evitar sortir al carrer en les màximes hores d’insolació.