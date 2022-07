Xaloc, organisme autònom de la Diputació de Girona, i Correus han signat un conveni que facilitarà als ciutadans el pagament dels impostos i d’altres obligacions tributàries gestionades per Xaloc a través del servei postal. Aquesta forma de pagament, mitjançant un gir postal, se suma a les que hi ha disponibles, com és el cobrament per banca digital o el pagament amb targeta en terminals punts de venda (TPV) per abonar alguna taxa, impost o altres ingressos que Xaloc recapta per als ajuntaments gironins.

L’organisme tributari gironírerecorda que dels 221 municipis de les comarques gironines, 129 tenen menys de mil habitants, i en els últims anys aquests pobles de menys població són els que han viscut el fenomen de l’exclusió financera de manera més pronunciada. Les dades del Banc d’Espanya corresponents als exercicis dels anys 2008 al 2021 constaten que el sector bancari ha tancat el 70 % de les oficines a Girona des que va esclatar la crisi econòmica del 2008, amb la qual cosa ha estat una de les províncies de l’Estat espanyol que més ha patit aquest efecte. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va destacar que «la signatura d’aquest conveni s’emmarca en l’objectiu que té la Diputació de Girona de dissenyar uns serveis de proximitat per al benestar de les persones». I va afegir: «Des de la Diputació treballem per garantir les mateixes oportunitats i serveis a tot el territori».