Senzill, però emotiu, carregat de records». Així ha estat l’homenatge del desè aniversari dels focs de l’Empordà, aquell terrible incendi que l’any 2012 va cremar més de 14.000 hectàrees i va robar la vida a quatre persones. Celebrat aquest divendres, 22 de juliol, el dia en què, precisament ara fa una dècada, les flames consumien bona part de la comarca, l’acte ha congregat a Vilanant un centenar de persones, entre les quals destacaven autoritats, alcaldes actuals i alcaldes que ho eren el 2012, cossos de seguretat i emergències, ADF i Protecció Civil, així com persones que han volgut recordar aquell fatídic episodi de la història de la nostra comarca.

Quan passaven uns minuts de tres quarts de set de la tarda, l’homenatge ha donat el seu tret d’inici a la Sala Polivalent de Vilanant. En primer lloc, l’alcaldessa de Vilanant i consellera de Medi Ambient, Anna Palet, ha donat la benvinguda amb un emotiu discurs, amb el qual ha volgut tenir un especial record per tots aquells municipis i persones que van patir les conseqüències de l’incendi.

Un dels moments més emocionants de l’acte, va ser la projecció d’un vídeo amb imatges que recordaven els instants més crus dels focs que el 2012, a poc a poc, devoraven part de la comarca.

«Terra de foc»

El Cap de la Regió d’Emergències de Girona, Jordi Martín, va recordar que, malauradament, la nostra és una «terra de foc», i que cal que mai oblidem l’incendi que «va ser un punt d’inflexió».

Un cop acabat l’acte institucional, la vetllada va continua ra la zona exacta on es va poder donar l’incendi per controlat. Allà es va inaugurar una escultura -Les Arbres Brûles- de l’artista francès Philippe Pastor, que serveix per recordar aquelles persones que van treballar d’una forma directa i indirecta en els incendis.