L’incendi del Pont de Vilomara ha arrasat la urbanització River Park, situada al capdamunt d’una serra i envoltada de bosc. El foc ha afectat una cinquantena de cases i ha tornat a posar sobre la taula l’etern debat de les franges de protecció a les urbanitzacions: no sempre es fan i molts cops recauen sobre els ajuntaments. Els experts asseguren que les franges són molt necessàries, però no suficients. «Fent el símil amb un terratrèmol, les franges servirien per un d’escala 3, però ara tenim incendis d’escala 7. Més enllà de les franges, necessitem actuacions que ampliïn l’horitzó», explica l’investigador del CTFC, Eduard Plana. La clau, segons diu, és l’activitat agrària i ramadera: «No ens podem permetre el luxe de perdre-la».

«Ens agrada molt el bosc, però hi vivim d’esquena. Algunes cases en segons quin lloc és com si estiguessin edificades enmig d’un riu, esperant que vingui el tsunami». Així de contundent s’expressa l’investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Eduard Plana, qui defensa la necessitat de franges de protecció a les urbanitzacions, però va més enllà. «Hem d’ampliar l’horitzó, que les franges ens deixin veure el bosc i tot el que hi ha darrera», subratlla.

En aquest sentit, defensa que, en ple context de canvi climàtic i amb incendis cada cop més virulents, les franges de protecció són necessàries però insuficients si no es gestiona el bosc que hi ha al darrere. Així doncs, opina que la gent no és conscient que, en determinades èpoques de l’any, el bosc pot representar «una amenaça» si no està ben gestionat.

Aquesta idea també la comparteix el cap de la secció de prevenció d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona, Òscar Sànchez, qui defensa la necessitat que la gent sigui conscient del perill que representa estar envoltats de bosc sense gestionar. «Els propietaris han d’actuar en conseqüència, igual que es gasten diners en seguretat comprant una alarma o posant una tanca a casa seva, han d’invertir i gastar-se els diners en defensar-se del bosc», subratlla.

La llei obliga els propietaris de cases envoltades de massa forestal a fer una franja de protecció de 25 metres d’amplada. Si no la fa, és l’Ajuntament qui, sovint amb moltes dificultats, ho ha de fer de manera subsidiària. És a dir, fent-ho ell i després passant la factura -que no sempre cobra- al propietari. Per un Ajuntament petit, això representa una feina «ingent».

Urbanitzacions gironines

A les comarques gironines, més de 70.000 persones viuen en urbanitzacions. Moltes són properes a masses forestals, la majoria a les comarques de la Selva i el Baix Empordà.

A la Selva interior, és on trobem urbanitzacions molt més habitades durant tot l’any. És el cas, per exemple, de Maçanet, on en les seves urbanitzacions viu, aproximadament, el 60% de la població. O el de Caldes, on la més gran, el Llac del Cigne, té més d’un miler de persones empadronades de forma permanent.

Salvador Balliu, alcalde de Caldes de Malavella i president del Consell Comarcal de la Selva considera que «la massa boscosa és gasolina: el foc crema perquè té per cremar i això és perquè els boscos estan descuidats». Explica que el primer que fan els bombers és garantir la seguretat de les persones, però mentre fan això no poden apagar el foc. Així que a les urbanitzacions el que s’hauria de fer és que la gent es quedés a dins de les cases i allà estarien segurs, però perquè això sigui una realitat és necessari que les franges estiguin netes.

Balliu afirma que, davant l’impotència d’un grup de pobles petits, com Caldes, des del Consell Comarcal van decidir crear un servei de neteja de parcel·les, i que multen a aquells que no ho fan bé. Entre les feines dels inspectors hi ha fer complir la llei que obliga a fer les franges perimetrals, o, per exemple, que les copes dels arbres no es toquin i que, entre soca i soca, hi hagi 6m de distància. «Complint la llei garanteixen que no hi hagi desgràcies humanes. Actualment, hi ha més de 8.000 parcel·les delegades al consell» explica Balliu.

Exemple de bona gestió

L’any 1986, un incendi va cremar més de 7.000 hectàrees de bosc al massís de Montserrat. El Bruc, als peus de la muntanya, va ser un dels municipis més afectats. Des de llavors, el poble, de 47 quilòmetres quadrats i amb un 97% de sòl rústic, envoltat de bosc i matollar, és conscient que està exposat al foc i, per això, ha treballat per protegir-se.

Les tres urbanitzacions del poble tenen franja de protecció i també el nucli. A més, més enllà de les franges, hi ha un tancat de 180 hectàrees on hi pastura un ramat de rucs. La zona és considerada estratègica pels Bombers, i tot va tenir resultat l’any 2015, quan un incendi a la mateixa zona es va poder aturar i, tot i tenir un potencial de 5.000 hectàrees, se’n van cremar un miler.

La seva alcaldessa, Bàrbara Ortuño, defensa la corresponsabilitat de tots en la lluita contra el foc, tant dels propietaris com de l’administració i les empreses.