Els Bombers es van haver d’activar aquest dissabte a primera hora de la tarda per un despreniment de façana a Llagostera. Segons fonts del cos policial, van caure diverses peces de la seu d’un museu ubicat al carrer Sant Pere.

Es tracta del Museu Emili Vilà, ubicat en una casa del número 29 d’aquest vial de la població. Els Bombers van activar tres dotacions per anar a mirar què havia succeït. En arribar-hi es van trobar algunes peces que havien caigut però en cap cas va haver-se de lamentar cap ferit. Van fer tasques per acabar de mirar que no pogués caure res més i es van retirar del servei.

Aquest museu es troba al centre de la població i segons figura al seu espai web, el pintor Emili Vilà i Gorgoll és qui el va fundar i és on es troben la major part de les seves obres més importants. Aquest artista va ser conegut sobretot a França i reconegut com a cartellista i retratista.