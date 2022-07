El jutjat de primera instància 5 de Girona ha condemnat una empresa de prevenció de riscos laborals per no assessorar bé els treballadors d’una mercantil frigorífica del Gironès, i pel qual un empleat va patir un accident mentre treballava.

L’empresa frigorífica, que havia contractat l’empresa condemnada per efectuar les tasques relatives a la seguretat laboral, va haver d’indemnitzar el treballador accidentat amb més de 62.000 euros, i a més va haver de pagar més de 2.000 euros de sanció. I entenent que qui s‘havia de fer càrrec de pagar-ho era l’empresa de prevenció de riscos, va demandar-la, i ara el jutge li ha donat la raó.

La relació contractual entre ambdues empreses va iniciar-se el juny de 2012, i en el contracte s’especificava que la mercantil es faria càrrec de la prevenció en tot allò relatiu a la «seguretat a la feina, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i vigilància mèdica de la salut». Entre les seves funcions, havia d’assessorar l’empresa en el disseny del Pla de Prevenció de Riscos Laborals pel que fa als diversos llocs de feina de l’empresa.

Amb tot, el 10 de novembre de 2015 un treballador de l’empresa frigorífica, especialitzat en instal·lació de cambres frigorífiques, va patir un accident mentre desmuntava les cambres d’un supermercat d’un càmping. Concretament, li van caure uns panells del sostre de la cambres, fet que va provocar la imposició d’una sanció per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de 62.984,83 euros a l’empresa per no incloure als seus plans de riscos cap informació sobre els despreniments, i per no tenir prou formats en aquests perills els treballadors.

A partir d’aquí, va iniciar-se el litigi, ja que la mercantil entenia que l’empresa de prevenció havia d’assumir aquesta sanció com a responsable directa dels riscos laborals. La demandada va al·legar que, en primer lloc, no havia sigut ella l’expedientada, i que, en segon lloc, no havia estudiat els riscos específics de l’activitat del desmuntatge perquè l’empresa que la va contractar no va informar-la que es fessin tasques de desmuntatge, sinó només d’instal·lació.

Sobre això, el jutge respon que la seva obligació era mirar la normativa específica d’instal·lacions frigorífiques, on es fa referència al procés de desmantellament. «Només calia una consulta amb els treballadors per saber que el muntatge i el desmuntatge d’instal·lacions constituïen la part essencial de la seva tasca», resol.

En aquests moments, l’empresa frigorífica està en concurs de liquidació, entre altres motius, per les conseqüències econòmiques d’aquest accident laboral.

Segons asseguren des del despatx Atria Legal, responsables del cas, el fet que moltes vegades es subscriguin documents amb formularis estàndard provoca que «no s’acabi prestant el servei amb els mínims que s’exigeixen». En aquest sentit, indiquen que moltes empreses que subcontracten els serveis de prevenció de riscos desconeixen que en cas d’un accident laboral s’ha de determinar quin grau de responsabilitat tenen, ja que l’empresa de riscos és qui ha d’aplicar mesures per evitar accidents.

Més de 47.000 accidents laborals durant el primer trimestre de 2022

Durant el primer trimestre de 2022 s’han produït a Catalunya 47.787 accidents de treball dins la jornada i 4.169 més durant l’anada o tornada de la feina, segons dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. Això suposa un 8,40% i un 8,79% més respecte del primer trimestre de l’any passat. Pel que fa als accidents mortals, se n’han registrat 17, dels quals 3 a Girona. Segons un informe de la UGT, els últims vuit anys els accidents s’han disparat un 25%.