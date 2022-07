El jardí botànic de plantes remeieres de Gombrèn (Ripollès) es va posar en marxa fa 27 anys en una iniciativa pionera a Catalunya. Es troba en una finca d'uns 900 m2 amb més de 200 plantes i arbres. Malgrat ser espècies autòctones, la sequera de l'estiu i les altes temperatures obliga a regar més sovint. El problema és que el municipi està en prealerta per la baixada dels aqüífers i s'ha prohibit el reg de parcs i jardins per evitar el malbaratament d'aigua. La solidaritat d'un grup d'ADF i un paleta del poble ha permès disposar de dos dipòsits amb aigua procedent de Ripoll i Campdevànol. "El jardí no és visitable i hi haurà una baixada important de plantes per aquesta sequera extrema", afirma una de les impulsores.

La sequera extrema també ha arribat a aquesta zona del Prepirineu. L'alcalde del municipi, Cèsar Ollé, admet que estan en una situació preocupant. "Tradicionalment era una zona humida, on no hi faltava aigua", recorda. Des de fa uns anys, però, i amb la irrupció del canvi climàtic ja fa alguns estius que arriben "al límit". "Sempre acabava plovent i ens en sortíem", diu. Aquest any, però, no ha estat així i des de mitjans de juliol que han prohibit el reg d'hors i jardins i es demana evitar malbarataments de l'aigua de xarxa.

"L'abastiment actual no és suficient i estem en prealerta; la captació d'aigua de Foradada s'ha eixugat però tenim sort que disposem d'un pou a tocar de l'Ajuntament i des d'on bombem l'aigua fins a dalt el dipòsit", detalla Ollé. Ara bé, son conscients que aquest recurs també pot acabar essent insuficient, especialment durant l'agost, que és quan el poble dobla la població pel turisme i les segones residències. I si això passés, llavors entrarien en fase de restriccions d'horaris.

"Tenim un sistema de reg però no el podem fer servir"

Les restriccions d'aigua impedeixen que aquests dies es pugui utilitzar el sistema de reg instal·lat al jardí botànic de plantes remeieres de Gombrèn. "No ens havia passat mai en 27 anys", explica una de les seves impulsores, Conxita Cortina. "Vens aquí i et fan ganes de plorar, ens ha costat tan de tirar-ho endavant", admet. Explica que les més de 200 plantes i arbres que hi tenen ja estan acostumats a la sequera però no pas tan extrema i continuada. El jardí actualment no és visitable i preveuen que una part de les plantes es moriran i s'hauran de substituir de nou. "Els arbres estan perdent les fulles" per intentar suportar-ho millor, detalla.

La solidaritat, però, els ha ajudat a sortir del pas. Un grup de voluntaris ADF i de Protecció Civil de Ripoll i Campdevànol i un paleta del poble els han portat dos dipòsits de 1.000 litres cadascun i els porten aigua d'aquestes localitats per poder regar. "Sort que hem rebut la seva ajuda, estem molt agraïdes", afirma Cortina.

El jardí es troba en un antic hort de patates. El seu propietari els el va cedir a canvi d'un lloguer i l'Ajuntament els paga la despesa d'aigua. Fa 27 anys van posar en marxa el projecte, convertint-se en el primer jardí botànic municipal de plantes medicinals del país. El 2004 es va crear l'associació que duu aquest nom, una entitat sense ànim de lucre que compta amb més de 150 socis de diferents punts de Catalunya. El 2008 va deixar de ser municipal i des de llavors que està gestionat per l'entitat.

On abans era un terreny erm, ara hi ha una selecció d'arbres que fan ombra i plantes de la zona. La majoria són silvestres però també en tenen algunes de jardí i verdures de l'hort de la zona. La filosofia del projecte continua intacte: "Ensenyar les plantes al públic perquè, si les coneixen, és quan les poden utilitzar". Per això organitzen taller, xerrades i participen en fires.

L'alcalde posa en valor els esforços i dificultats que han tingut per tirar-ho endavant durant tots aquests anys i referma el compromís per un projecte que ja forma part del patrimoni cultural del poble.