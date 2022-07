El departament de Salut aplicarà un pla per fomentar la continuïtat del personal mèdic al Pirineu, on hi ha una major rotació de professionals que a la resta del sistema sanitari que acaba perjudicant el servei. Aquesta és una de les mesures que el Govern vol implementar en el marc del Pla de Salut 2021- 2025 de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, aprovat aquesta setmana.

El departament preveu «implementar mesures que promoguin la captació i retenció de professionals» i «potenciar el treball en xarxa i la cooperació transversal tant en la gestió clínica pel contínuum assistencial, com pel suport logístic entre serveis». Igualment, el departament ha anunciat la posada en marxa d’un paquet de mesures com ara «promoure polítiques de discriminació positiva per evitar desigualtats en la prestació de serveis; treballar l’atenció integrada social i sanitària; potenciar l’acció comunitària amb orientació a la gent gran i desenvolupar nous models d’atenció a les persones.