El Departament d'Interior ha rebaixat a 30 municipis de l'Alt i el Baix Empordà i als espais naturals del cap de Creus, l'Albera i el Montgrí les restriccions per risc d'incendis a partir d'aquest dimarts. Davant la previsió d'una millora de la situació, Interior ha acordat no prorrogar les mesures restrictives que estaven vigents fins a les 23:59 hores d'aquest dilluns en 357 municipis i 11 massissos.

Així, a partir de dimarts es mantenen 30 municipis en el nivell màxim del pla alfa, el 3, i serà en aquests on s'hauran de suspendre totes les activitats que puguin generar risc d'incendi forestal, com les acampades o les rutes vinculades a l'activitat de lleure.

En concret, es manté el nivell màxim del Pla Alfa a 28 municipis de l’Alt Empordà (Agullana, Avinyonet de Puigventós, Biure, Boadella i les Escaules, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, Darnius, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, la Vajol, Llançà, Llers, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pont de Molins, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle) i dos del Baix Empordà (Torroella de Montgrí i Ullà).

Les restriccions

Les mesures preventives per evitar els efectes de l'alt risc d'incendi en els municipis que es troben en el nivell 3 del pla alfa també inclouen la restricció de les activitats de colònies, estades i campus esportius a l'entorn immediat de les edificacions on es dormi, també de les activitats de casals de vacances i casals esportius al nucli de població i se suspèn l'activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores, a excepció e la recollida de la fruita i productes hortícoles, la sega de l'alfals i altres herbàcies, llaurar els camps de rostolls i el conreu d'arròs.

Se suspenen també les obres a la xarxa interurbana que impliqui ús de maquinària amb risc d'incendi, excepte si tenen autorització expressa i un informe previ dels Agents rurals; se suspenen els usos excepcionals en la xarxa interurbana de carreteres per a proves esportives, turístiques o filmacions i es restringeix l'ús d'eines com bufadors o radials a menys de 500 metres de la zona forestal i 50 en terrenys agrícoles.

D'altra banda, es limita la circulació motoritzada en el medi natural, excepte en el cas de residents, així com la circulació de transport dins del bosc dels productes forestals entre les 12 i les 19 hores.

Darrer dia de l'onada de calor

Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el Pla d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) i el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor per aquest dilluns davant la previsió que es mantinguin les altes temperatures i el risc d’incendi elevat a bona part del territori. Serà però el darrer dia d'aquesta onada, ja que a partir de dimarts està previst que es normalitzin les temperatures, es recuperin les humitats i arribin alguns xàfecs.

Tot i això, Interior ha recordat que la vegetació ha quedat molt malmesa després de l'episodi extens de temperatures extremes i baixes humitats. El risc es mantindrà especialment elevat a l'Empordà per l'entrada de tramuntana que mantindrà les temperatures elevades fins dimecres.

Davant d’aquesta situació de millora generalitzada, a proposta del Comitè Tècnic i amb el vistiplau del Consell Assessor del Pla INFOCAT, s’ha acordat no prorrogar les mesures restrictives. Es mantindran però les mesures de prevenció i restricció pròpies del pla alfa en funció de la situació de cada municipi.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha agraït la col·laboració de tothom durant el cap de setmana, que ha permès que no s'hagin produït incidents destacables en relació al risc d'incendis.