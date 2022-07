«El personal dels jutjats no està format i això retarda els casos»

Eva García Fernández (1970) va néixer a Blanes, és llicenciada en Dret i compta amb una experiència al món de la procura de 27 anys. És degana des de fa dos anys i és la primera dona que ostenta el càrrec des de la creació del col·legi el 1671.

El procurador és una peça essencial de l’engranatge judicial, però, en canvi, és un ofici poc conegut.

Sí, i mira que el nostre ofici es remunta al dret romà! La definició tècnica de la nostra feina és que representem a les parts: la complexitat dels procediments judicials fa que la població no tingui d’uns coneixements necessaris que farien impossible la consecució d’un procediment. Els advocats dirigeixen l’estratègia i defensen les parts, i nosaltres som els que acudim al jutjat i fem tots els tràmits en representació de les parts perquè tenim aquests coneixements tècnics.

El procurador és una figura que no existeix a Europa. Es qüestiona la seva tasca?

La figura del procurador ha estat sempre qüestionada, fa segles que estem «en perill» i estem acostumats a lluitar contra vent i marea. Però tinc molt clar que no desapareixerem perquè si no fem nosaltres la nostra feina, l’ha de fer algú, i tots els operadors jurídics compten amb nosaltres.

Parlant de justícia: creu que està ben muntat el sistema judicial?

El gran problema que té la justícia és la manca de recursos. Sobretot en el moment de l’execució de sentències, estem a la cua de la Unió Europea i molta gent acaba desistint de reclamar perquè triguen anys. I una justícia lenta no és justa.

Aquests problemes amb l’execució són endèmics o han sigut conseqüència de la pandèmia?

Sempre ha estat així. De fet, reclamem des de fa molts anys més competències en execució, i els procuradors estem desplegant eines, com per exemple, un portal de subhastes propi dels procuradors per agilitzar el constrenyiment de finques o vehicles. És a dir, cada vegada en la mesura del possible, ja anem desenvolupant eines per ser més eficaços i tenim l’experiència de molts anys de portar l’execució. A més, una bona execució és molt important perquè un país sigui competitiu, aquí estem a la cua de la UE i de fet és un dels greus problemes que té l’administració de justícia.

Falten mitjans?

I tant, i no parlo de personal, sinó que el que hi ha no està qualificat, i aquesta és una de les grans mancances de l’administració de justícia. Els procuradors molts cops estem explicant-los què han de fer. I mentre n’aprenen mínimament, els procediments es queden morts de riure. És una lluita diària, perquè darrere de cada paper que queda mort de riure hi ha persones.

Les noves lleis d’eficiència processal i organitzatives aprovades pel Govern central no corregeixen aquestes carències en execució?

No, hi ha una reticència històrica en deixar-nos tenir més competències en execució. Pensen que les garanties passen perquè sigui el lletrat de l’administració qui controli l’execució i nosaltres diem que no: un excés de control fa que no sigui eficaç. Haurien d’entendre que nosaltres tenim més mitjans i podem assumir més competències i fer l’execució més eficaç, sempre sota el control del lletrat de l’administració, clar. Feina n’hi ha per tothom.

Així doncs, què volen corregir aquestes lleis?

L’eficiència organitzativa prevista suposa repartir d’una altra manera el mateix. Dubto que aquestes lleis vagin acompanyades de dotacions econòmiques pressupostàries importants. El que ha de fer l’Estat és invertir d’una vegada en justícia. Crear més jutjats, especialitzar, etc. Moltes coses que no es fan.

Com han viscut la pandèmia?

La pandèmia va aturar molt els procediments i va fer més grossa la bola enorme de retard que portava l’administració de Justícia. És cert que s’ha posat fil a l’agulla però hi ha hagut molta acumulació que encara s’arrossega. Abans un tema s’assenyalava per l’octubre i ara te l’assenyalen pel maig següent. S’ha endarrerit molt perquè encara estem amb les conseqüències de l’acumulació de la pandèmia. Algunes jurisdiccions assenyalen judicis a anys vista. Va ser molt complicat, teníem moltes dificultats per fer la nostra feina i per accedir als jutjats. Això ara s’ha suavitzat una mica, ens deixen accedir als judicis i estem mirant de recuperar a poc a poc les nostres antigues competències però costa molt, perquè el jutjat s’ha acostumat a no tenir gent.

Què n’opina del nou model pioner a Girona d’atenció ciutadana implementat als jutjats?

Aquest model ens intenta imposar una atenció als professionals per trams horaris que ens va molt malament. Això limita que puguem anar als jutjats de 9 a 14 hores, que és el nostre horari: ara només hi puc anar de 9 a 11 hores i molts cops hi hem d’anar per problemes que han generat des del jutjat, i a sobre ens trobem que no hi són perquè estan esmorzant. Són limitacions a la nostra feina, i això perjudica de retruc al ciutadà. Ens hem queixat a tothom a nivell institucional per intentar revertir-ho.

La crisi ha augmentat els procediments interposats als jutjats de tipus econòmic?

I tant, els procediments que s’interposen als jutjats són un reflex dels problemes de la societat. No tenim grans plets de reclamació de deutes perquè costen de recuperar, són petites quantitats. I de moment no hi ha gaires concursos de creditors per la moratòria que hi ha hagut, però ara que s’acaba, a partir de la tardor o hivern els procediments augmentaran molt.

La digitalització de la justícia ha complicat la seva tasca?

Sí. Tot s’ha de registrar telemàticament i omplir unes dades que compliquen cada registre. Abans posàvem un segell al jutjat i te n’oblidaves. Tot és més lent i complex.

La professió de la procura està bastant feminitzada.

Sí, entre un 60 o 70% som dones, però hi ha un problema, i és que als càrrecs de responsabilitat hi ha molts més homes. És un reflex que trobem en totes les professions, i per sort cada vegada hi ha més dones a les cúpules judicials.

Hi ha relleu generacional a la procura?

Durant els últims anys la professió ha anat a la baixa perquè cada vegada és més car tenir un despatx, et requereix un nivell de tecnificació molt alt, i el sistema de retribució per aranzels que tenim no s’actualitza des de 2003. Cal que siguem més presents a les universitats, no pot ser que els llicenciats en Dret no sàpiguen què és un procurador.